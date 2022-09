Toosla confirme sa forte croissance

Comme il l'avait laissé entendre en juillet 2022, le loueur de courte durée Toosla confirme sa progression avec des résultats semestriels consolidés bien orientés à l’image d’un chiffre d’affaires de 3,03 millions d’euros, en hausse de 81 % par rapport à la même période de référence de 2021. La rentabilité reste solide, avec une marge d’Ebitda de 10,6 %, même si elle est en net recul par rapport au premier semestre 2021 (18,5 %), ce qui s’explique en partie par un niveau d’investissements élevés consentis pour stimuler la croissance.

Le frein des retards de livraisons des véhicules

L’activité de Toosla a néanmoins été entravée par les retards de livraison des véhicules par certains constructeurs, qui sont devenus aigus en mai et juin. « Nous avons fait preuve d’agilité en prenant des mesures d’adaptation : ajustement de la politique tarifaire, signature de nouveaux constructeurs partenaires, prolongation des durées de détention des contrats de buy-back, etc. », commente un porte-parole du groupe.

Des objectifs de développement confirmés

« Grâce à notre agilité et nos relations solides avec nos partenaires constructeurs, nous avons réussi à doubler notre flotte sur le semestre et avons atteint un pic à 650 voitures au cours de l’été. Fidèle à nos engagements environnementaux, plus de 30 % de notre parc est à faibles émissions », souligne Éric Poncin, président-directeur général de Toosla, avant de poursuivre en présentant une guidance positive pour l’exercice : « C’est ainsi, en toute confiance, que nous abordons la seconde partie de l’exercice 2022, en réaffirmant notre objectif de tendre vers un doublement de notre chiffre d’affaires. Pour y parvenir, nous poursuivrons nos efforts sur le développement de la flotte, la satisfaction clients mais aussi sur la maîtrise de nos coûts et charges opérationnelles. Je me réjouis de la nomination de Nathalie Aubin comme directrice générale en charge de la flotte, qui sera un atout précieux pour amplifier la très belle trajectoire de Toosla ».