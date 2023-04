Toosla espère améliorer sa rentabilité pour 2023

Acteur digital de la location courte durée de véhicules, Toosla a publié ses résultats annuels au titre de l’exercice 2022. Par la même occasion, l’entreprise a détaillé ses perspectives stratégiques pour 2023 et notamment sa volonté de « rééquilibrer son pilotage entre croissance et rentabilité. »

Créé en 2016, Toosla s’est vite démarqué sur le marché de la location courte durée de véhicules avec un modèle sans agence et une expérience client 100 % digitalisée via une application et des services disponibles 24h/24 et 7j/7. Proposant une flotte de plus de 500 véhicules sur 14 stations à Paris, à Neuilly-sur-Seine et Vincennes et à Madrid, Toosla a ainsi terminé l’année 2022 avec une croissance de près de 90 % et un chiffre d’affaires s’élevant à 7,7 millions d’euros. Une belle santé financière renforcée en mars dernier par une levée de fonds de 3,6 millions d’euros destinée à finaliser des accords avec ses partenaires bancaires et à accéder aux emprunts nécessaires pour poursuivre ses ambitions.

>> À LIRE AUSSI : Toosla annonce des résultats 2022 en ligne avec la trajectoire annoncée

Car, comme le rappelle Éric Poncin, président-directeur général de Toosla, « notre priorité a été la conquête et la fidélisation de nouveaux clients via l’enrichissement accéléré de notre offre et d’intenses actions marketing. Ce pari a été fructueux puisque notre croissance a plus que doublé sur l’année 2022 par rapport à 2021. » Cependant, « cette phase d’investissement a pesé sur notre rentabilité à court terme qui a atteint un point bas en 2022. Dès 2023, nous allons donc rééquilibrer notre pilotage entre croissance et rentabilité », affirme-t-il.

Des volumes de flotte affaiblis qui ont ralenti l’activité de Toosla

Bien qu’entretenant de bonnes relations avec ses partenaires constructeurs, Toosla a dû, comme beaucoup, subir des retards de livraison induits par la pénurie de composants, ce qui a créé des décalages ponctuels entre la saisonnalité de Toosla et les volumes de véhicules disponibles. Un ralentissement de l’activité lors des périodes de fortes demandes (l’été notamment) a donc été à déplorer en 2022, tandis que des surcoûts sont intervenus lors des mois de faibles activités.

>> À LIRE AUSSI : L’introduction en Bourse de Toosla est actée !

La progression de la flotte de Toosla s’est par ailleurs accompagnée d’un élargissement de l’offre avec un portefeuille de modèles plus diversifiés mais des frais de détention accrus. Ainsi, l’entreprise admet que ce catalogue étoffé a impacté ses profits. Mais 2023 est une nouvelle année et Toosla entend bien prouver que ses reins économiques sont solides en visant une normalisation de ses investissements, en particulier marketing, et une optimisation de son mix-produits. Sa notoriété commerciale s’avérant assise à Paris et Madrid, Toosla envisage donc d’améliorer progressivement sa rentabilité par rapport au niveau de 2022.