Toosla lance son Compte mobilité pour les professionnels

Créé en 2016, Toosla déploie une flotte de plus de 500 véhicules sur 14 stations à Paris, à Neuilly-sur-Seine et Vincennes mais aussi à Madrid. Fort d’une croissance de +92% et d’un chiffre d’affaires de 7,9 millions d’euros en 2022, le groupe s’est donné pour mission de « révolutionner » la mobilité des pros notamment en « levant tous les « irritants » du secteur grâce à son modèle sans agence et son application. » Une ambition que vient compléter une nouvelle offre BtoB : le « Compte mobilité ».

Un marché professionnel à fort potentiel

Fruit d’importants développements effectués en internes, celle-ci envisage de remplacer la traditionnelle voiture de fonction d’un salarié par un forfait mobilité en convertissant en cagnotte utilisable chez Toosla le budget initialement alloué à ce véhicule professionnel. Une façon, pour les entreprises, d’alléger la gestion de leur parc automobile et de réduire les coûts associés à la détention de voitures tels que les frais d’entretien ou d’assurance. Les collaborateurs éligibles, eux, ont accès à l’ensemble de la flotte Toosla 24h sur 24 et 7 jours sur 7.

« Les entreprises comme leurs collaborateurs veulent des options plus flexibles et plus respectueuses de l’environnement sans pour autant transiger sur leur confort. [Ainsi,] cette nouvelle offre participera ainsi à la croissance et à la rentabilité de Toosla dans les prochaines années », justifie Eric Poncin, Président-directeur général de Toosla. Pour cause : le marché visé par cette solution est évalué à 50 000 véhicules en région parisienne. Le « Compte mobilité Toosla » fait d’ailleurs d’ores et déjà l’objet d’une expérimentation depuis le second semestre 2022 avec deux entreprises de la région parisienne comptant plus de 100 collaborateurs.