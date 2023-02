Toosla sécurise ses approvisionnements de véhicules pour 2023

Malgré les problèmes de production et de livraison des constructeurs automobiles, le spécialiste de la location de courte durée Toosla annonce avoir assuré le doublement de sa flotte en 2023. Elle atteindra un pic de 1 200 véhicules premium avec quatre partenaires, à savoir BMW, Mercedes-Benz, Peugeot et Tesla.

Malgré un contexte toujours aussi tendu sur les flux de livraison de véhicules, le loueur Toosla se réjouit d’avoir réussi à sécuriser ses approvisionnements pour 2023. C’est même la première fois que les discussions avec les constructeurs sont closes aussi tôt en début d’exercice et Éric Poncin, président-directeur général, de Toosla y voit une précieuse marque de confiance de ses partenaires.

L’optimisation du taux d’utilisation des véhicules comme viatique

« Notre flotte devrait doubler sur l’année et atteindre un pic à 1 200 véhicules en saison haute. Obtenir de tels volumes était un vrai challenge compte tenu des tensions qui demeurent sur la production automobile et les livraisons aux loueurs. C’est un atout indispensable pour remplir nos ambitions de croissance du chiffre d’affaires alors que nous continuons à piloter au plus juste notre taux d’utilisation et nos revenus par véhicules grâce à la puissance de notre algorithme », se félicite Éric Poncin. Et d’ajouter : « Tous les voyants sont donc au vert pour ce début d’année ! Nous allons pouvoir nous concentrer sur le recrutement, la fidélisation et la satisfaction de nos clients qui, depuis l’origine, est l’objectif numéro un de Toosla et de ses équipes ».

Une offre de marques et de modèles positionnée premium

Toosla va continuer à travailler avec BMW, Mercedes-Benz, Peugeot et Tesla tout en diversifiant son offre pour proposer aux clients des modèles allant de la citadine au SUV. Son positionnement demeure résolument premium et le choix se porte sur des véhicules bien équipés (boîte automatique, GPS, etc.). On note que Jeep n'est pas citée dans ce communiqué alors que Toosla avait exploité des Compass PHEV par le passé.

Éric Poncin assure que la croissance de la flotte s’inscrit dans une maîtrise du risque financier, notamment par l’acquisition des voitures via des contrats de buy back : « Toosla négocie dès l’achat des véhicules leur prix de reprise par les constructeurs, minimisant ainsi leurs coûts de détention et les risques associés liés à la revente ». En outre, l’algorithme qui pilote l’application permet des variations fines de la flotte en pleine adéquation avec la demande, ce qui permet d’optimiser le taux d’occupation des véhicules, qui peut atteindre 90 %.

Dès lors, Toosla, dont les résultats financiers 2022 seront présentés le 23 février prochain, confirme un objectif de croissance sur 2023 et son plan stratégique détaillé lors de son introduction en Bourse.