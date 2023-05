Top 10 des marques automobiles qui ont vendu le plus de voitures électriques en avril 2023

Sur un marché français des véhicules particuliers neufs en croissance de 21,9 % en avril 2023, les ventes de véhicules électriques représentent 13 % du volume total, marquant une pause. Portée par la Spring, Dacia mène la danse devant Peugeot et Renault dans un mouchoir de poche.

Le marché français des VPN affiche une progression de 21,9 % en avril 2023, à 132 509 immatriculations. Ce nouveau mois de croissance était attendu par rapport aux effets de rattrapage sur les livraisons, un facteur qui, répétons le une nouvelle fois, devrait conditionner positivement le premier semestre. « Les portefeuilles des commandes à produire et à livrer sont toujours aussi positifs mais le flux de commandes à venir lui reste en baisse et vient confirmer un horizon peu amène sur le second semestre », met en perspective Julien Billon, directeur général de AAA Data.

Si on tient compte du périmètre VPN et VUN, la croissance s’est établie à + 18,8 % en avril 2023 pour 161 849 immatriculations.

Au niveau du mix énergétique, l’électrique (BEV) marque le pas avec une pénétration de 13 % en avril 2023, un niveau bas. Les PHEV s’octroient 8 % du marché. Sur le premier quadrimestre, les BEV représentent 15 % du marché et les PHEV maintiennent leurs positions (9 %).

Dacia, Peugeot et Renault forment un podium resserré

Au niveau des marques automobiles qui sont les plus performantes en volume sur les ventes de véhicules 100 % électriques, on retrouve un top 10 assez classique en avril 2023.

Top 10 des marques ayant vendu le plus de véhicules 100 % électriques en avril 2023

Rang Marque Volume BEV mars 2023 Evo vs mars 2022 1er quadrimestre 2023 Evo vs Q1 2022 1 Dacia 2432 + 55,1 % 10696 + 64 % 2 Peugeot 2322 + 10,1 % 10612 + 45,3 % 3 Renault 2125 + 1 % 11144 + 26,6 % 4 Tesla 1824 +++ 14651 + 70,8 % 5 Fiat 1365 -23,6 % 6906 + 38,1 % 6 MG 1144 + 194 % 5080 + 290,4 % 7 Volkswagen 983 + 258,7 % 3352 + 181,9 % 8 Hyundai 836 + 10,7 % 3180 + 7,2 % 9 Kia 575 -40,6 % 2028 -44,6 % 10 Opel 550 + 21,1 % 2364 + 79,2 %

(Source : AAA DATA)

Les top modèles par marque

Dacia Spring 2432 Peugeot e-208 1563 Renault Megane E-Tech 1184 Tesla Model Y 1333 Fiat 500 E 1365 MG MG4 782 Volkswagen ID.3 439 Hyundai Kona Electric 618 Kia Niro Electric 331 Opel Corsa-e 415 Source : AAA DATA

BYD et Leapmotor apparaissent dans le radar des véhicules électriques

Dans le périmètre du premium, en avril 2023, DS reste en retrait avec 133 immatriculations de véhicules 100 % électriques (DS3 Crossback), malgré une forte croissance. BMW a pris le lead avec 288 immatriculations, dont 43 IX1, juste devant Volvo (265 immatriculations dont 170 XC40), Audi (256 immatriculations dont 105 Q4 SB E-T) et Mercedes-Benz (251 immatriculations dont 118 EQA). Dans le périmètre premium, c’est en fait Mini qui domine en avril avec 502 immatriculations de Mini Electric (+ 69,5 %).

Notons enfin que deux marques chinoises font leur apparition dans le radar des immatriculations de véhicules électriques, à savoir BYD avec 6 véhicules (5 Atto 3 et 1 E6) et Leapmotor avec 46 T03.

