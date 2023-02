Top 10 des marques automobiles qui ont vendu le plus de voitures électriques en janvier 2023

Le marché français des VPN affiche une hausse de 8,8 % en janvier 2023, à 111 939 immatriculations. Certes avec un jour de plus qu’en janvier 2022. Ce dynamisme était attendu eu égard à la densité des carnets de commandes. Pour la plupart des analystes, le marché devrait en profiter tout au long du premier semestre, mais il ne faut pas prendre ces valeurs pour un rebond de la demande. Les prévisions pour le second semestre sont d’ailleurs très prudentes, pour ne pas dire frileuses.

Si on tient compte du périmètre véhicule particulier neuf et véhicule utilitaire neuf, la croissance s’est établie à + 5,7 % en janvier 2023 pour 138 633 immatriculations.

Au niveau du mix énergétique, l’électrique (BEV) poursuit sur sa lancée des derniers mois de 2022 et devance le diesel (qui accuse une chute de 33 %), un mouvement qui ne devrait pas connaître de retournement. « Les véhicules neufs électriques quant à eux continuent de séduire de plus en plus, poussés par le bonus écologique, revu au 1er janvier 2023. D’un montant de 6 000 euros en 2022, ce dernier s’élève à présent à 7 000 euros pour les modèles dont le prix ne dépasse pas les 47 000 euros et pour les personnes physiques dont le revenu fiscal de référence est inférieur ou égal à 14 089 euros, et à 5 000 euros pour les autres personnes physiques », pointe Marie-Laure Nivot, responsable Intelligence marché chez AAA Data. En janvier 2023, l’essence a retrouvé de l’attrait (+ 12 %), tandis que les full hybrides poursuivent leur marche en avant. Contrairement à ce que plusieurs observateurs annonçaient, les véhicules hybrides rechargeables gardent encore solidement leur position, avec une part de marché de plus de 9 %.

Le mix énergétique VPN en France en janvier 2023

Energie Nombre d’immatriculations Part de marché (%) Essence 43 343 38,7 % Diesel 12 558 11,2 % Hybride 36 325 32,5 % dont HEV (full hybride) 17 132 15,3 % dont MHEV (mild hybride) 8 893 7,9 % dont PHEV (hybride rechargeable) 10 300 9,2 % Electrique (BEV) 14 649 13,1 % dont FCEV (hydrogène) 23 - Autres 4 528 4 % Superéthanol 533 0,5 % GNV 3 -

(Source : AAA Data / PFA)

Au niveau des marques automobiles qui sont les plus performantes en volume sur les ventes de véhicules 100 % électriques, on retrouve un top 10 assez classique en janvier 2023.

Top 10 des marques ayant vendu le plus de véhicules 100 % électriques en janvier 2023

Rang Marques Volume BEV janvier 2023 Évolution par rapport à janvier 2022 1 Renault 2 695 + 21, 9 % 2 Dacia 1 911 + 27,9 % 3 Peugeot 1 806 + 2, 8 % 4 Fiat 1 597 + 156,3 % 5 MG 1 154 + 742,3 % 6 Tesla 741 +++ 7 Hyundai 674 -2,7 % 8 Kia 490 -37,3 % 9 Volkswagen 486 + 50 % 10 Opel 466 + 82,7 %

(Source : AAA Data)

Les top modèles par marque

Renault Megane E-Tech Dacia Spring Peugeot e-208 Fiat 500e MG MG4 Tesla Model Y Hyundai Kona Electric Kia EV6 Volkswagen ID.3 Opel Corsa-e Source : AAA Data

On peut encore noter que Citroën (352 immatriculations des BEV) et DS peinent encore à faire décoller leurs ventes électriques. À l’inverse, Volvo enregistre plus qu’un frémissement avec une progression de 498 %, grâce au SUV XC40 100 % électrique (206 unités) et au nouveau C40 (111 unités). Enfin, le premium allemand reste encore sur des volumes mesurés : Audi (285 unités), BMW (273 unités), Mini (269 unités), et Mercedes-Benz (201 unités).