Top 10 des véhicules électriques les plus vendus aux flottes par segments

Les choses bougent sur le marché de l'électrique. En plein boum, les ventes ont connu une forte croissance en 2021, sur le marché des particuliers notamment. Celui des flottes n'est pas en reste : de plus en plus engagées dans la transition énergétique de leur parc, les entreprises lorgnent sur le VE et les nouveaux véhicules, toujours plus performants, ont souvent la côte dans leur segment respectif. Plus globalement, les électriques du segment B sont à ce jour les plus vendus avec 14 199 unités mises à la route l'an dernier. Un chiffre toutefois en légère baisse par rapport à 2020 (-2,4 %) alors que de nombreuses nouveautés ont fait leur apparition sur les segments C et D, respectivement en forte croissance (+126,4 % +177,4 %).

Segment A

Modèles Volumes 2021 Évolutions vs 2020 Dacia Spring 1 586 +160 % Fiat 500 1 468 +243 % Renault Twingo 787 + 859,8 % Smart Fortwo 452 -8,5 % Volkswagen e-Up 238 +21,4 % Smart Forfour 41 -41,4 % Seat Mii Electric 31 +47,6 % Skoda Citigo e-IV 3 -76,9 % Total segment 4 606 +126,1 %

Segment B

Modèles Volumes 2021 Évolutions vs 2020 Renault Zoe 5 401 -27,6 % Peugeot 208 3 845 +5,1 % Mini SE 1 994 +203 % Peugeot 2008 891 +81,5 % Hyundai Kona 756 -23,8 % BMW i3 548 +19,9 % DS3 CrossBack E-Tense 281 -45,1 % MG ZS 160 +384,8 % Opel Corsa-e 130 0% Opel Mokka 59 * Total segment 14 199 -2,4 %

Segment C

Modèles Volumes 2021 Évolutions vs 202 Volkwsagen ID.3 939 +152,4 % Kia eNiro 852 +22,2 % Volkwsagen ID.4 454 * Skoda Enyaq 389 * Citroën e-C4 389 +7 680 % Nissan Leaf 305 -45,7 % Hyundai Ioniq V 273 * Mercedes EQA 271 * Audi Q4 e-Tron 194 * Volvo XC40 183 +1 425 % Total segment 4 531 +126,4 %

Segment D

Modèles Volumes 2021 Évolutions vs 202 Tesla Model 3 6 259 +134,2 % Tesla Model Y 700 * Ford Mustang Mach-E 263 * Kia EV6 165 * Citroën Jumpy 143 +14 200 % Peugeot Expert 140 +2 233 % BMW iX3 133 * Mercedes EQC 100 -13,8 % Opel Zafira 23 * Aiways U5 20 * Total segment 7 991 +177,4 %

Segment E

Modèles Volumes 2021 Évolutions vs 2020 Porsche Taycan 337 +47,2 % Audi e-Tron Sportback 178 +8,7 % Audi e-Tron GT 104 * Mercedes EQV 76 +533,3 % Audi e-Tron 55 -59,3 % BMW iX 42 * Tesla Model X 14 -95 % Tesla Model S 3 * Total segment 809 -23,3 %

*véhicule non commercialisé en 2020