Top 10 des véhicules les plus vendus aux flottes (Segments A, B et C)

L’Automobile & L’Entreprise vous propose de découvrir les véhicules particuliers les plus vendus aux entreprises en 2021 sur les principaux segments de marché. Découvrez ici les top 10 des ventes dans les segments A, B et C.

Sur ces trois premiers segments de marché étudiés, le marché des flottes 2021 fait une fois encore la part belle aux marques tricolores. Peugeot, Renault et Citroën trustent en grande partie les premières places de chaque top 10. Seuls Fiat sur le segment A, Seat pour le B-SUV et Hyundai sur le C-SUV arrivent à monter sur une marche du podium. Avec un rebond global de +6,1%, les berlines du segment B sont désormais les plus représentées dans les parcs d'entreprise à hauteur de 120 039 unités, suivies de près par les SUV du segment C (107 688 unités) qui connaissent la plus forte croissance (+17,1 %).

Segment A

Modèles Volumes 2021 Évolutions vs 2020 Renault Twingo 5 455 -35,3 % Fiat 500 4 905 +21,9 % Peugeot 108 1 607 +41,7 % Dacia Spring 1 586 +160 % Toyota Aygo 1 037 +5,2 % Citroën C1 832 + 6,7 % Smart ForTwo 452 -8,7 % Volkswagen E-Up 238 21,4 % Fiat Panda 196 +65,5 % Suzuki Ignis / Jimny 157 +6,1 % Total segment 16 892 -5,4 %

Segment B - berlines

Modèles Volumes 2021 Évolutions vs 2020 Renault Clio 39 815 +2,2 % Peugeot 208 26 890 -5 % Citroën C3 26 498 +35,5 % Toyota Yaris 6 682 39,6 % Renault Zoe 5 401 -27,6 % Mini 3 534 +64,2 % Volkswagen Polo 2 527 +9,3 % Opel Corsa 1 728 +9,7 % Audi A1 Sportback 1 208 +22 % Ford Fiesta 1 118 +51,5 % Total segment 120 039 +6,1 %

Segment B - SUV

Modèles Volumes 2021 Évolutions vs 2020 Citroën C3 Aircross 4 105 -20,8 % DS DS3 Crossback 1 889 -7,1 % Seat Arona 1 017 +53,9 % Volkswagen T-Cross 977 +101 % Kia Stonic 659 +124,9 % Dacia Sandero ST 452 * Suzuki Vitara 304 +189,5 % Hyundai Bayon 113 * Ford EcoSport 79 -71,2 % Honda HR-V 8 -50 % Total segment 9 608 -1,3 %

Segment C - berlines

Modèles Volumes 2021 Évolutions vs 2020 Renault Megane 11 802 +4,2 % Peugeot 308 6 200 -45,3 % Citroën C4 5 746 +6214,3 % Mercedes Classe A 5 090 -18,4 % Volkswagen Golf 4 923 +31,3 % BMW Série 1 3 712 +10,8 % Audi A3 2 88 +20,5 % Toyota Corolla 2 430 +14,1 % Ford Focus 1 464 -27,4 % Seat Leon 993 +76,4 % Total Segment 50 788 +0,5 %

Segment C - SUV

Modèles Volumes 2021 Évolutions vs 2020 Peugeot 3008 28 721 +19,2 % Citroën C5 Aircross 8 608 +3,4 % Hyundai Tucson 6 472 +192,2 % Renault Kadjar 6 300 -43,3 % Volkswagen Tiguan 5 952 +38,9 % DS7 5 378 -2,7 % BMW X1 4 171 +6,4 % Renault Arkana 3 971 * Ford Kuga 3 604 +162,1 % Volvo XC40 3 318 -12,2 % Total segment 107 688 +17,1 %

*véhicule non commercialisé en 2020