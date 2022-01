Top 10 des véhicules les plus vendus aux flottes (Segments D et E)

L’Automobile & L’Entreprise vous propose de découvrir les véhicules particuliers les plus vendus aux entreprises en 2021 sur les principaux segments de marché. Découvrez ici les top 10 des ventes dans les segments D et E.

Si les constructeurs français détiennent les bonnes grâces des gestionnaires de flottes sur les segments A, B et C, sur le premium l'analyse diffère. Ici, le marché des flottes 2021 met davantage à l'honneur les constructeurs étrangers à l'instar de Tesla qui trône désormais à la première place du Top 10 sur le segment D avec sa berline 100 % électrique, la Model 3. BMW prend également la plus haute marche du podium sur le segment E avec son X5. On notera également ici que ces segments de marché ne connaissent pas la crise, affichant même des rebonds conséquents : + 25,1 % pour les berlines et +18,6 % pour les SUV du segment D, par exemples.

Segment D - berlines

Modèles Volumes 2021 Évolutions vs 2020 Tesla Model 3 6 259 +134,2 % Peugeot 508 2 447 -7,4 % % BMW Série 3 1 110 +3,4 % Mercedes CLA 826 -14 % Renault Talisman 818 +2,8 % Toyota Camry 634 +45,7 % Volkswagen Passat 491 -18,6 % Audi A5 379 +0,8 % Skoda Superb 328 -11,1 % Mercedes Classe C 327 +19,3 % Total segment 14 347 +25,1 %

Segment D - SUV

Modèles Volumes 2021 Évolutions vs 2020 Peugeot 5008 15 080 +9,6 % BMW X3 2 893 +55,5 % Volvo XC60 2 739 +7,9 % Mercedes GLC 2 564 +17,6 % Mercedes GLC Coupé 2 105 +19,9 % Audi Q5 1 447 -35,1 % Mercedes GLB 1 349 +52,6 % Skoda Kodiaq 1 219 -5,4 % Audi Q5 SportBack 831 * Tesla Model Y 7002 * Total segment 34 668 +18,6 %

Segment E

Modèles Volumes 2021 Évolutions vs 2020 BMW X5 1 672 +21,5 % Volvo XC90 1 243 +29,2 % Porsche Cayen Coupé 1 084 +2,6 % Audi A6 823 -2,3 % Mercedes GLE 791 +71,6 % Mercedes GLE Coupé 784 +164,19 % BMW Série 5 749 +71 % Land Rover Range Sport 746 -12,5 % Volkswagen Arteon 572 -78,8 % Ford Explorer 568 +308,6 % Total segment 14 372 +12,8 %

*véhicule non commercialisé en 2020