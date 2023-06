Top 5 des innovations de sport automobile que l’on retrouve dans nos voitures

Le sport automobile tient un rôle prépondérant dans l’accélération de la mobilité durable mais aussi et surtout le développement des aides à la conduite. La preuve avec :

1. La boîte de vitesses robotisée

Ancienne catégorie de sport-prototypes, introduite par la Fédération internationale de l’automobile en 1982, le Groupe C a été le premier à développer une boîte de vitesses robotisée pour la Porsche 962, et ce en 1984. Supprimant l’embrayage, cette boîte appelée DSG (pour Direct-Shift Gearbox) permettait un changement de rapport sans à-coups et sans rupture de traction. Alliant ainsi la performance d’une boîte de vitesses manuelle avec la simplicité et l’efficacité d’un modèle automatique, cette technologie et ses dérivés semi-automatiques prennent aujourd’hui place dans de nombreuses voitures de série.

© Kasia / Pixabay

2. Le châssis en fibre de carbone

Ultra-léger, flexible et bien plus résistante que l’acier, la fibre de carbone s’inscrit comme un matériau de prédilection pour fabriquer les engins les plus rapides, des bolides de F1 aux avions de ligne. Malheureusement, les coûts élevés de cette technologie rendent parcimonieuse son utilisation sur les voitures de série. Lorsqu’on le retrouve toutefois, le carbone s’incorpore dans les corps en plastique renforcé des véhicules électriques tout particulièrement, le poids de ces véhicules ayant un impact considérable sur l’autonomie des batteries.

© WAE

3. Les freins à disque

Issus de l’aviation mais apparus en 1953 aux 24 Heures du Mans au sein de l’écurie Porsche, les freins à disque ont commencé à apparaître sur les voitures de séries dans les années 1980. Assurant un freinage rapide et sans blocage de la direction, cette innovation a amélioré la performance mais aussi la sécurité. S’inspirant perpétuellement de la F1, les freins à disque en acier ont progressivement été remplacés par des freins céramiques, plus légers et résistants à la chaleur.

© J W. / Pixabay

4. Les rétroviseurs

Si ce n’est pas l’invention la plus illustre en termes de sensations fortes, elle est cependant l’une des plus importantes sur le plan de l’utilité public, cette sécurité ayant sauvé bien des vies depuis son introduction dans les années 1950. Pour la petite histoire, ce gadget astucieux, rapidement devenu incontournable dans nos habitacles automobiles, a été utilisé pour la première fois en 1911, lors du Grand Prix d’Indianapolis. Le rétroviseur dégivrant, lui, a été lancé lors du rallye de Monte-Carlo au début des années1930.

© Hans / Pixabay

5. Les commandes au volant

Dans le sport automobile, la rapidité d’exécution des actions s’avère primordiale. Le placement des commandes principales autour du volant peut donc radicalement jouer sur la position finale dans le classement et garantir (ou non) un podium. Sur le même principe d’un rôle pratique et d’une expérience utilisateur facilitée, l’industrie automobile a donc adopté cette disposition libérant le champ de vision direct du conducteur sur les modèles à forte production. Contrôle du lecteur multimédia, boutons de gestion des appels téléphoniques, palettes, etc. Si, dorénavant, votre volant vous apparaît plus fourni que votre planche de bord et aussi fonctionnel que votre smartphone, remerciez la F1.