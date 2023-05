Top départ pour les Journées de la Sécurité routière au travail 2023

Événement récurrent dans l'agenda de la mobilité professionnelle, les Journées de la Sécurité routière au travail sont un moment capital pour sensibiliser – à nouveau – les salariés aux risques routiers professionnels. Les accidents de la route demeurent en effet la première cause de mortalité au travail et représentent près de 4 millions de journées perdues chaque année. Un phénomène qui touche aussi bien les collaborateurs que les dirigeants.

Actions de prévention à la carte

La Sécurité routière propose donc de sensibiliser largement l'ensemble des salariés (conducteurs ou non) à ces risques pendant toute la semaine. « Tous les employeurs sont invités à participer aux Journées de la Sécurité routière au travail en organisant à leur convenance, le jour de leur choix, des animations de sensibilisation au risque routier. » Et il n'est jamais trop tard pour réfléchir et concevoir un programme de prévention complet. Des outils de communication personnalisables sont mis à votre disposition par la Sécurité routière comme des affiches, des bannières pour les réseaux sociaux de l'entreprise ou la newsletter interne, ainsi que des vidéos et quizz interactifs traitant d'un thème en particulier (vitesse, fatigue, alcool, ...). Chaque structure est cependant invitée à créer ses propres animations ou à cibler son action de prévention en fonction des problématiques rencontrées.

Chiffres clés En 2021, 454 personnes sont décédées dans un trajet lié au travail (trajet domicile-travail ou trajet professionnel), ce qui représente 15,4 % de la mortalité routière (Source : ONISR).

20 545 accidents, soit 38 % des accidents, ont impliqué un usager en trajet domicile-travail ou trajet professionnel (Source : ONSIR).

Les accidents de la route représentent 4,8 millions de journées de travail perdues par an. En moyenne, ce sont 96 jours d'arrêt pour une victime d'un accident de la route en lien avec le travail (Cnam 2022).



Encore trop peu d'actions dans les TPE-PME

La neuvième édition de l’étude MMA sur le risque routier professionnel, publiée ce 22 mai, révèle les carences des TPE et PME (jusqu’à 1 000 salariés) en matière de sensibilisation au risque routier. Seuls 6 % des dirigeants d’entreprise de moins de 49 salariés confient avoir planifié des actions de prévention contre 58 % dans les entreprises de plus de 250 salariés. Une réalité inquiétante alors que les TPE et PME représentent 98,8 % des entreprises en France. Côté salariés, 32 % disent avoir suivi une ou plusieurs formations de sensibilisation au risque routier (+ 7 points par rapport à 2022) et 26 % estiment que les actions mises en place par leur entreprise sont fréquentes (+ 3 points). Ils déclarent être en attente d’actions d’information et de sensibilisation de la part de leur employeur, comme l’instauration d’une charte de bonne pratique au volant (29 %) ou la mise en place d’actions de sensibilisation (28 %).