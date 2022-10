Torc poursuit son programme de conduite autonome avec le logisticien Schneider

Après trois ans de collaboration, Daimler Truck et Torc ont fait de notables progrès en matière de conduite autonome. Ils ont démontré que leur solution permet une conduite en toute sécurité sur les autoroutes, les rues, les pentes et les virages comme aux intersections. Pour poursuivre leur travaux, les deux entreprises viennent de signer un partenariat avec le logisticien américain Schneider.

« La mise sur le marché d'un camion autonome sûr de niveau 4 est loin d'être une tâche simple. Au cours des trois dernières années, nous avons bénéficié de la solide collaboration avec Daimler Truck, ce qui nous a considérablement rapprochés de notre objectif : développer un camion autonome qui répondra aux besoins des flottes en matière de coût, de sécurité et de performance. Le travail d'équipe démontré a été exceptionnel jusqu'à présent et nous entamons notre quatrième année de partenariat avec une feuille de route claire, en nous concentrant sur un fabricant et un cas d'utilisation initial dans une zone géographique » commente Peter Vaughan Schmidt, nouveau PDG de Torc depuis début octobre.

En plus d'autres alliances stratégiques, le logisticien Schneider sera le partenaire opérationnel de la flotte d'essai autonome de Torc. L'entreprise fournira des chargements de marchandises et des informations sur le fret routier qui aideront à guider la feuille de route logistique pour l'intégration avec l'industrie des flottes.

D'un point de vue technologique, Torc a récemment commencé à faire rouler ses camions avec un ensemble mis à jour de capteurs, d'ordinateurs et d'intégrations supplémentaires. Cette nouvelle étape devrait améliorer l'efficacité des tests à mesure que l'entreprise développe sa flotte autonome.