Torc Robotics s’installe à Stuttgart

En s’installant à Stuttgart, Torc Europe compte exploiter le vivier de talents disponibles dans l'une des principales régions « automobiles » d'Allemagne. À proximité d'une entité R&D de Daimler Truck et non loin du siège de Daimler Truck, Torc Europe recrute actuellement des ingénieurs logiciels, des data scientists et des architectes dans les domaines des systèmes, de la sécurité, de la validation et du développement de produits.

« Torc travaille en étroite collaboration avec Daimler Truck pour optimiser un ensemble de produits, y compris le conducteur virtuel, le matériel de détection et d'informatique, et le châssis dit redondant, afin d'être la première entreprise à lancer un produit de conduite autonome évolutif et rentable », a déclaré Michael Fleming, fondateur et P-DG de Torc. « Le centre de développement technologique et logiciel de Torc à Stuttgart s'appuiera sur l'expertise technique et produit de l'industrie automobile et du transport routier pour faire de ce projet une réalité. »

Torc et le constructeur PL allemand poursuivent en collaboration un objectif commun : développer et mettre sur les routes des camions autonomes pour le transport routier longue distance au cours de la présente décennie. Rappelons qu’en 2019, Daimler Truck a investi une part majoritaire dans Torc, la première entreprise de véhicules autonomes (VA) à conclure un partenariat intégré avec un fabricant d'équipements originaux (OEM) de camions. Torc et Daimler Truck, avec son entité nord-américaine, accélèrent actuellement le développement et les essais aux États-Unis. Le centre d'essai de Torc à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, permet aux camions autonomes de Torc de rouler quotidiennement sur les autoroutes du Nouveau-Mexique et du Texas.