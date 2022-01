Tork renforce son offre d’hygiène des mains

Tork, spécialiste et leader mondial de l’hygiène professionnelle, élargit son offre avec deux nouveaux produits antimicrobiens dont le principe actif est d'origine végétale.

La pandémie a mis en évidence l’importance de l’hygiène mais aussi que la désinfection et le lavage fréquents des mains peuvent entraîner des douleurs et des problèmes cutanés tels que la dermatite. Les produits respectueux de la peau sont donc très demandés, en particulier dans les entreprises qui requièrent une hygiène des mains régulière.

Fort de ce constat, Tork a développé un nouveau savon liquide antimicrobien dont le principe actif est d'origine végétale. Il a l'avantage d'être particulièrement doux pour la peau et donc idéal pour un usage fréquent. Compatible avec l’ensemble des distributeurs de savon de la marque, Tork Savon Liquide Antimicrobien sans alcool convient à divers secteurs d’activité.

Aussi, pour compléter son nouveau savon, l’industriel commercialise une mousse désinfectante également sans alcool qui a démontré, après des tests dermatologiques, son absence d’agressivité pour la peau.

Ces deux nouveaux produits utilisent l'acide lactique comme principe actif et leur efficacité contre les bactéries et les virus est reconnue par les normes EN1499, EN 1500 et EN144762 en vigueur dans ce domaine.