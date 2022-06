TotalEnergies lance la recharge Plug&Charge avec Hubject et Alpitronic

TotalEnergies vient de tester avec succès une nouvelle méthode de paiement de la recharge électrique. Ce procédé a été conçu en partenariat avec les firmes Hubject et Alpitronic. Il permet au conducteur de se passer de tout moyen de paiement lorsqu’il recharge sa voiture, selon le concept Plug&Charge. En effet, l’infrastructure reconnaît le véhicule lorsqu’il est connecté à la borne. Elle autorise la recharge et la procédure de paiement. Ce système est conforme au protocole de communication normé ISO 15-118, qui établit une communication bidirectionnelle, chiffrée et sécurisée entre l’infrastructure de recharge et le véhicule électrique. La facture est ainsi envoyée à l’utilisateur directement à l’issue de la charge.

Faciliter la recharge pour l’utilisateur

Actuellement, la recharge électrique sur la voie publique passe souvent par l’utilisation de cartes donnant accès aux bornes. Le système Plug&Charge veut dépasser cet obstacle pour permettre la recharge automatisée sur les bornes équipées de cette technologie. « Le marché de la mobilité électrique évolue rapidement, il est donc important de développer et de proposer des technologies comme le Plug&Charge, qui facilitent l’expérience utilisateur et sont déterminantes pour assurer l’adoption de la mobilité électrique », explique Pierre Clasquin, vice-président EV Charge de TotalEnergies. Cette première expérimentation s’est déroulée dans la station-service de Saint-Mathurin, en Vendée, le 8 juin dernier. La firme devrait déployer cette technologie plus largement sur ses stations mais ne donne aucune information en matière de calendrier.