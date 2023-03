TotalÉnergies cède 1 600 stations-services en Europe

Le pétrolier TotalEnergies restructure ses activités en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Une opération menée en réponse au souhait de l'Union européenne d'interdite la vente de véhicules neufs thermiques à l'horizon 2035 et la montée en puissance des véhicules à faibles émissions. La transition énergétique à venir du parc roulant fragilisant inévitablement les réseaux européens de distribution de carburants qui vont « être confrontés à une perte de leurs revenus ».

Le groupe français annonce ainsi s'être rapproché du leader canadien des magasins de proximité alimentation Couche-Tard avec lequel il sera désormais partenaire en Belgique et au Luxembourg, dans le cadre d'une co-entreprise, et à qui il cédera l'intégralité de ses réseaux de stations-service en Allemagne (1 198 stations) et aux Pays-Bas (392 stations).

Plus concrètement, la nouvelle co-entreprise exploitera 619 stations-services dans « les deux pays où TotalEnergies est leader du marché » tandis que « le partenariat avec Couche-Tard permettra d’accélérer la transformation de ces deux réseaux en maximisant leurs ventes hors carburants pétroliers » est-il précisé. Si Total s'efface des marchés allemands et néerlandais, c'est parce que « la compagnie n’est pas leader du marché et l’expertise d’un acteur du commerce de proximité est primordiale. TotalEnergies se concentrera donc sur le développement des nouvelles mobilités (électrique et hydrogène) dans ces pays », ajoute l'entreprise.