TotalEnergies dote le réseau Belib' de son premier hub de recharge rapide

Un an et demi après la reprise de l'exploitation du réseau de recharge parisien , l'énergéticien ouvre le premier hub de recharge rapide Bélib’ au cœur de Paris.

Situé au sein du Parking Lobau dans le quatrième arrondissement de la capitale, ce nouveau hub dédié à la mobilité électrique propose sept emplacements de recharge rapide d’une puissance de 50 kW, dont une place réservée aux personnes à mobilité réduite. L'aire est équipée de tous les connecteurs standards, permettant à tous les véhicules électriques de se recharger (T2, Combo CCS DC, CHAdeMO) et offre plusieurs solutions de paiement (badge Belib’, carte bancaire, carte Fleet de TotalEnergies pour les professionnels, cartes de mobilité). Côté tarification, il faut compter 4,80 euros pour tranche de 15 minutes pour les visiteurs et 4,40 euros/15 mn pour les abonnés. TotalEnergie précise que les frais de stationnement correspondant à la durée de la recharge sont automatiquement déduits la facture Belib’, et le client paie sans changement son stationnement au gestionnaire du parking.

À horizon 2025, l'énergéticien ambitionne d'installer dix hubs Belib’ de recharge rapide. À date, le réseau compte 2 100 points de charge (d’une puissance de 7 kVA) et 140 dédié aux deux-roues motorisés (3 kVA) pour plus de 26 000 utilisateurs par mois.