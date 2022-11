TotalEnergies et Air Liquide s’associent sur l’hydrogène

Air Liquide et TotalEnergies s’associent, dans le cadre de la reconversion en bioraffinerie du site de Grandpuits (Seine-et-Marne) de TotalEnergies, pour produire et valoriser de l’hydrogène renouvelable et bas carbone. Dans le cadre d’un contrat de long terme engageant TotalEnergies à acheter l’hydrogène produit pour les besoins de la plateforme, Air Liquide va investir plus de 130 millions d’euros pour construire et exploiter une nouvelle unité de production d’hydrogène.

Quand l’hydrogène devient carburant

Cette unité utilisera en partie des biogaz issus de la bioraffinerie construite par TotalEnergies et sera équipée dès le départ de la technologie de captage de CO2 CryocapTM d'Air Liquide. Ces innovations permettront d'éviter l'émission de 150 000 tonnes de CO2 par an par rapport aux procédés existants. Dans un premier temps, la bioraffinerie opérée par TotalEnergies utilisera cet hydrogène pour produire du carburant durable pour l'aviation.

Entrer dans un schéma d’économie circulaire

« Ce projet innovant a la particularité de combiner plusieurs solutions pour produire de l'hydrogène renouvelable et bas carbone, et de contribuer à la décarbonation du site TotalEnergies de Grandpuits. Il permet également de recycler du CO2 en s'inscrivant dans un schéma d'économie circulaire tout en sécurisant son approvisionnement pour des applications agro-alimentaires », déclare Pascal Vinet, senior vice-président du group Air Liquide, notamment en charge des activités Europe Industries.

(avec AFP)