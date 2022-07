TotalEnergies et Bornes Solutions veulent développer la recharge électrique dans les immeubles

Bornes Solutions, qui accompagne depuis quinze ans les copropriétés, les particuliers et les entreprises dans l’installation d’infrastructures fiables et performantes de bornes de recharge, et TotalEnergies, annoncent la signature d’un partenariat pour le déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques en immeuble collectif.

Forcer le verrou de la recharge dans les immeubles collectifs

« Avec l’accord de leur entreprise, les porteurs de la carte Fleet de TotalEnergies résidant en immeuble collectif, peuvent disposer, à domicile, d’une solution de recharge pour leur véhicule professionnel et des services associés : installation, exploitation et gestion des bornes. Les bénéficiaires profitent d’un accompagnement personnalisé ainsi que du dédommagement automatique des recharges professionnelles faites à leur domicile pour le compte de leur employeur », détaille un communiqué.

Et d’ajouter : « En plus des professionnels porteurs de la carte Fleet, TotalEnergies et Bornes Solutions envisagent de généraliser leur offre d’électromobilité aux particuliers vivant en immeuble résidentiel en installant et opérant des bornes de recharge pour leurs véhicules électriques ».

Rendre l’électromobilité accessible au plus grand nombre des Français

« Si la part de véhicules électriques dans le parc automobile français est en forte croissance depuis ces dernières années, encore faut-il que les utilisateurs puissent accéder avec simplicité à des solutions pour recharger leur véhicule. Grâce à ce partenariat noué, les collaborateurs des entreprises clientes de TotalEnergies pourront bénéficier à leur domicile, et notamment dans les immeubles collectifs, de la solution de recharge et de l’accompagnement adaptés en toute simplicité. Ensemble, Bornes Solutions et TotalEnergies contribuent à l’accélération d’une mobilité éco-responsable », commente Emmanuel Croc, président de Bornes Solutions, tandis que Philippe Callejon, directeur Mobilités et nouvelles énergies France chez TotalEnergies souligne que ce « partenariat avec Bornes Solutions s’inscrit dans l’ambition de TotalEnergies de développer, faciliter et rendre accessible au plus grand nombre la mobilité électrique ».