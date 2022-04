TotalEnergies Lubrifiants et Nexus Automotive International poursuivent leur partenariat

Dans le cadre de ce partenariat stratégique mondial, TotalEnergies Lubrifiants va développer sa présence au sein du groupement de 171 groupes de distributeurs. De son côté, Nexus Automotive International entend accroître sa présence sur les marchés en Afrique, Amérique latine, Asie-Pacifique, aux États-Unis et au Moyen-Orient. Le groupement continuera à renforcer son offre avec des huiles premium et TotalEnergies bénéficiera de la présence du réseau de distribution de Nexus Automotive International. « Le partenariat avec TotalEnergies Lubrifiants est un atout majeur pour Nexus tant les synergies sont nombreuses sur des marchés très spécifiques, qui nécessitent des réponses dédiées. L’innovation étant au cœur des valeurs de Nexus, TotalEnergies et Nexus partagent ce même engagement pour un développement durable, circulaire, qui nous permet d’apporter notre concours à une croissance décarbonée », souligne Gaël Escribe, CEO de Nexus Automotive International.

Le renouvellement de ce partenariat permet aux deux groupes de travailler sur de nouveaux axes de développement, notamment l'environnement en proposant des offres plus durables et plus responsables (huiles et packaging recyclés).