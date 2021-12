TotalEnergies Lubrifiants réduit l'impact environnemental de ses bidons

TotalEnergies Lubrifiants annonce que les bidons 1 et 5 litres de sa gamme Quartz Xtra sont désormais fabriqués à partir de polyéthylène haute densité, ou PHED, et composés à 50 % de matières plastiques recyclées. Ils sont également 100 % recyclables. « Nous nous attachons à proposer à nos partenaires et clients des solutions en faveur d’une économie circulaire. Ce projet démontre notre expertise technique et notre aptitude à innover, mettant ainsi nos produits au service d'une mobilité à la fois performante et durable », explique Jean Parizot, directeur automotive de TotalEnergies Lubrifiants.

Les résines recyclées proviennent d'une unité de traitement où les déchets sont broyés, triés et transformés en granulés réutilisables, représentant ainsi les 50 % de matière recyclée du nouvel emballage. Ce dernier est recyclable plusieurs fois et les déchets sont recyclés en matières premières secondaires.