TotalEnergies officialise le lancement du label Elf Expert

Le label Elf Expert accompagne les distributeurs et les garagistes MRA via un panel d’offres et de services. Total Lubrifiants Services Automobile propose ainsi une gamme de produits homologués premium Elf, une marque qui bénéficie d'une forte notoriété. Le label comprend une formation diplômante sur les produits et les services Elf Expert. Autre engagement : la division du groupe TotalEnergies propose une aide au financement pour moderniser les équipements de l’atelier mais aussi un outil de préconisation d'huile afin de trouver le lubrifiant adapté grâce à la recherche par l'immatriculation. Le label permet de bénéficier d'un panel de matériels (bar à huile, bornes électriques...). Le label va également proposer des opérations commerciales, de communication autour de la relance de la marque Elf et des animations. Les professionnels labellisés bénéficient d'un accès à la plateforme MyTLSA, un portail qui permet de centraliser les commandes, de les suivre ou encore de télécharger les factures, etc. Enfin, Elf Expert va mettre en place un système de fidélisation où les MRA pourront cumuler des points cadeaux à chaque achat de lubrifiants. En outre, le label Elf Expert entend accompagner les distributeurs et les MRA dans la transformation de leurs métiers.

Enfin, avec Elf Expert, l'ambition de TotalEnergies est de conquérir les MRA et grossistes et d'en labelliser 500 d'ici la fin de l'année 2023 en France.