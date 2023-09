TotalEnergies ouvre un nouveau hub de recharge rapide

Le groupe fournisseur d’énergies, qui tiendra son « Investor Day » à New York mercredi 27 septembre et a enregistré la plus forte hausse du CAC 40 à la mi-séance du lundi 25 septembre (une performance portée par l’augmentation du prix du pétrole), a pour ambition d'installer dix hubs Belib’ de recharge rapide à l’horizon 2025. À cette date, son réseau de bornes devrait compter 2 100 points de charge (d’une puissance de 7 kVA) et 140 dédié aux deux-roues motorisés (de 3 kVA) afin de répondre aux besoins de plus de 26 000 utilisateurs par mois.

L’accent mis sur la recharge rapide

Pour atteindre cet objectif, TotalEnergies a ainsi déployé un hub de recharge rapide au sein du Parking Lobau, dans le quatrième arrondissement de Paris, en juillet dernier. Un projet qui s’étoffe aujourd’hui d’une seconde adresse en périphérie de la capitale. Plus précisément, c’est au cœur de la ville de Courbevoie que va s’ériger une station comprenant neuf points de recharge ultra rapide d'une puissance pouvant aller jusqu’à 300 kW. Elle sera officiellement mise en fonctionnement à partir du début du mois d'octobre 2023.

S’inscrivant comme la deuxième station 100% électrique de TotalEnergies en Île-de-France et de la troisième dans l'Hexagone, elle développe une technologie Haute Puissance permettant aux véhicules électriques compatibles de se recharger à plus de 50 kW pour retrouver une autonomie d’environ 100 kilomètres en 6 minutes. Un équipement qui assurera l’itinérance des conducteurs de VE, d’autant qu’il se trouve complété par près de 5 500 de points de charge classiques également opérés par TotalEnergies dans toute la région.