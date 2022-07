TotalEnergies retenu pour recharger la Métropole d'Aix-Marseille-Provence

Fort d’une présence dans plus de 130 pays, l’énergéticien TotalEnergies a remporté l’appel à initiatives privées (AIP) lancé par la Métropole d'Aix-Marseille-Provence (AMP) en juillet 2021. Coiffé de sa casquette d’opérateur, il sera en charge de l’installation et de l’exploitation de nouvelles bornes publiques de recharge, soit un premier lot de 35 sites à déployer. La toute première borne de ce réseau en devenir se trouve d’ailleurs dès à présent en service rue de Ruffi, dans le troisième arrondissement de Marseille.

Visant à promouvoir l’électromobilité sur le territoire régional, ces 35 sites seront équipés d'une à deux bornes de recharge TotalEnergies d’une puissance de 22 kVA, disposant d’une paire de points de recharge chacune. L’énergéticien financera lui-même les infrastructures et versera une redevance annuelle à la Métropole d'Aix-Marseille-Provence. De son côté, l’AMP vient s’ajouter à la liste des grandes agglomérations européennes – parmi lesquelles Paris, Londres, ou encore Bruxelles et Amsterdam – ayant choisi TotalEnergies pour garantir la mobilité électrique pour leurs habitants.

De grandes ambitions en matière d’électrification

Il faut dire que TotalEnergies investit massivement dans les infrastructures de recharge afin de répondre à de hautes attentes pour accompagner le verdissement du parc roulant. Ainsi, en avril dernier, TotalEnergies s’est associé à Saemes pour ouvrir plus de 500 bornes au sein du parking Madeleine-Tronchet (Paris, 8e). Une énième pierre à l’édifice d’électrification de la mobilité pour paver un horizon décarboné à court terme. TotalEnergies vise en effet 200 stations-service équipées en bornes de recharge haute puissance sur les grands axes routiers d’ici à 2023. En plus de gérer, à fin avril 2022, près de 11 700 points de recharge en France. Et ce n'est qu'un début...