TotalEnergies souhaite labelliser les ateliers avec le programme Elf Expert

TotalEnergies présentera à Equip Auto son programme de labellisation et de fidélisation Elf Expert. Son contenu doit permettre de professionnaliser encore un peu plus les MRA autour des opérations de vidange.

Les pétroliers resserrent leur proximité avec les garagistes. Après l’arrivée en France de l'enseigne Castrol Service, c’est au tour d’Elf, filiale de TotalEnergies, de dégainer son programme Elf Expert qui sera présenté lors du prochain salon Equip Auto.

Cette labellisation Elf Expert est dédiée au réseau de distribution de la marque et à leurs clients garagistes MRA.

Les professionnels labellisés profitent d’un accompagnement de proximité et d'offres et de services premium :

Une gamme de produits homologuée premium ELF.

Une formation sur les produits et les services ELF Expert donnant droit à un diplôme qui garantit l’excellence de l’usage de la gamme.

Une aide au financement pour moderniser les équipements de l'atelier.

Un outil de préconisation d'huile qui permet de trouver immédiatement le lubrifiant adapté, grâce à la recherche par plaque d'immatriculation.

Des opérations commerciales dédiées avec notamment une offre de « bar à huile » et des actions de communication ciblées ;

L’accès à la plateforme MyTLSA pour centraliser les opérations du quotidien : commandes de lubrifiants, téléchargement des factures, suivi des livraisons...

Un système de fidélisation qui permet aux MRA de cumuler des points cadeaux à chaque achat de lubrifiants.

« En proposant une gamme de lubrifiants Elf homologuée, des services sur mesure et un programme de fidélité, l’offre Elf Expert s’adresse parfaitement aux distributeurs et MRA. Notre ambition est d’accueillir 500 nouveaux clients d’ici à 2023 et plus de 1 000 à l’horizon 2025 », souligne Thibault Lesueur, directeur lubrifiants de TotalEnergies Marketing France.