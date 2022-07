TotalEnergies stocke l’huile en carton

Confrontés à l’importante diversité d’huiles moteur qu’un réparateur multimarques doit disposer pour pouvoir assurer la maintenance d’un parc de véhicules d’origines variées, la division lubrifiants de TotalEnergies propose à ces professionnels un nouveau type de conditionnement d’huile.

Conçu pour faciliter le stockage, la Quartz Box puise son originalité dans une poche plastique « Cheertainer » parfaitement étanche et durable dans laquelle est contenu le fluide, elle-même enfermée dans un carton rigide d’une capacité de 20 litres. L’huile est disponible à travers un robinet dédié prévu pour maintenir un débit élevé directement depuis la poche, facilitant la vie des mécaniciens.

Une réduction des déchets notable

Quartz Box est un concept d'emballage éco-efficace, conçu pour accroître la durabilité en utilisant moins de plastique et de carton recyclable, tout en offrant aux utilisateurs une solution de stockage innovante et une logistique optimisée. A volume de lubrifiant égal, le poids total est allégé de 348 gr par rapport à un bidon traditionnel de 20 litres. Le cube lui-même a été conçu pour permettre une utilisation complète (> 99 %) du produit à l'intérieur. Après utilisation, la boîte et la poche sont démontés et stockés à plat pour que les déchets prennent moins de place et que l'élimination soit simplifiée.

Pour débuter

L'offre produit sera initialement composée de 11 huiles moteur avancées, couvrant les principaux cahiers des charges constructeurs des flottes de véhicules du marché. Quartz Box sera d'abord disponible sur les marchés européens suivants : Autriche, Balkans, Bulgarie, République tchèque, France, Allemagne, Grèce, Italie, Pays-Bas, Danemark, Portugal, Espagne, Royaume-Uni.