Tour Auto 2023 : le Garac donne rendez-vous à ses anciens élèves

Outre la restauration complète d’un modèle éligible au célèbre rallye Tour Auto 2023 (une Coccinelle 1303 S restaurée par des élèves et apprentis) le Garac, l’Ecole nationale des Professions de l’Automobile, donne rendez-vous tout au long du parcours du Tour Auto à ses anciens élèves qui vivent dans la région de l’étape : concessionnaires ou réparateurs auto ou moto ou de camions, carrossiers ou spécialistes, salariés ou chefs d’entreprise. Cette école nationale a essaimé sur toute la France.

Pour cela, les anciens élèves pourront accéder, suivant les règles du Tour auto pour le grand public, au parc des véhicules à l’arrivée de chaque étape, voir les magnifiques véhicules des concurrents et, bien sûr, contacter les deux pilotes de la Coccinelle 1303 S, deux enseignants : François Hecquet et Yannick Duru. Un moyen d’entretenir ou de garder contact. Pour plus de disponibilité dans l’accueil, l’Id Buzz GARAC sera aussi un repère pour les anciens élèves où ils seront accueillis par d’autres représentants du GARAC. Les professionnels des Services de l’Automobile et de la Mobilité dans leur ensemble seront également les bienvenus.

Les travaux sur la Coccinelle

Une cinquantaine d’élèves et apprentis menés par les deux pilotes ont contribué à la restauration du véhicule dans les ateliers du GARAC. Les travaux ont porté sur le châssis, le contrôle et la mise en état de toute la carrosserie. En mécanique, les freins et le moteur ont été révisés, la suspension optimisée. L’habitacle a été restauré, la mise en configuration Rallye faite (instrumentalisation, sécurité). Le choix de la peinture intérieure et extérieure a été un clin d’œil à la version de rallye de la coccinelle (GSR) : un coloris jaune avec les capots noirs, réalisé dans l’atelier peinture du GARAC.

Les rendez-vous tout au long du parcours