Tous les voyants sont au vert pour la marque Renault au premier semestre 2023

De nouveau leader du marché VP

« Dans un marché français en hausse de 13 %, nous observons un effet ciseau avec une augmentation des prises de commande », commente Ivan Segal directeur du commerce France de Renault. « Nous avons gagné 0,1 point par rapport à l'année dernière, malgré un mois de juin exceptionnel l'année précédente. Nous sommes de nouveau en tête du marché des voitures particulières, dépassant Peugeot qui occupait la première place ». Et d’ajouter : « Nous sommes d'ailleurs extrêmement fiers de constater que la Clio phase I est de nouveau la voiture la plus vendue en France, devant la 208. »

Au terme du premier semestre 2023, la marque Renault se démarque en France avec un total de 198 944 véhicules immatriculés (voitures particulières et utilitaires), affichant ainsi une croissance de 13 % par rapport à la même période de l'année précédente. Cette performance lui confère une part de marché stable de 18,4 %, soit une augmentation de 0,1 point. Dans le segment des voitures particulières, Renault occupe la première place avec 144 715 voitures immatriculées, enregistrant une hausse de 14 %. Sa part de marché s'établit à 16,3 %, diminuant de 0,2 point. En ce qui concerne les véhicules utilitaires, Renault a vendu 54 229 unités au cours de cette période, marquant une augmentation de 12 %. Sa part de marché atteint 28,4 %, enregistrant une progression notable de 2,1 points.

L’effet Arkana, Megane E-Tech et Austral booste le segment C

Grâce à la réalisation de l'objectif fixé dans le plan Renaulution, la marque française retrouve son statut de leader sur le segment C, le plus rentable, avec un total de 55 358 ventes, enregistrant une impressionnante croissance de 31,9 %. Sa part de marché s'établit à 17,8 %, augmentant ainsi de 1,8 point. Cette tendance se confirme également dans les ventes aux particuliers, qui sont un objectif majeur pour Renault depuis deux ans. Avec 65 980 véhicules vendus, Renault occupe désormais la deuxième place, enregistrant une augmentation de 6 % par rapport à l'année précédente. Cependant, Dacia la devance en tant que leader sur ce segment, tandis que la part de marché de Renault atteint 15,9 %, diminuant de 1,5 point. Ces ventes représentent également 45,6 % du mix de Renault. Le modèle Austral se distingue en tant que numéro 1 sur le segment C-SUV chez les particuliers. En ce qui concerne le groupe, ce segment représente 32,2 % de la part de marché, cumulant les ventes de Renault et de Dacia.

Une bonne pénétration sur le marché des véhicules électrifié malgré la concurrence sur le full électrique

Sur le marché des véhicules électrifiés, Renault maintient sa position de leader avec un total de 58 331 véhicules vendus, enregistrant une hausse de 10 %. Sa part de marché s'élève à 17,3 %. Cependant, lorsqu'il s'agit des voitures 100 % électriques, Renault se classe seulement en deuxième position avec 17 152 unités vendues, soit une baisse de 8 %. Comme d'autres marques, Renault subit la pression des prix agressifs de Tesla ainsi que l'arrivée de marques chinoises et de modèles fabriqués en Chine sur ce segment. Il convient de souligner que la Megane E-Tech est le modèle le plus vendu, avec 9 488 véhicules et une part de marché de 6,9 % parmi les véhicules entièrement électriques (VE).

« Nous occupons la deuxième place sur le marché de l'électrique, juste derrière Tesla qui a mené une offensive majeure en termes de prix », souligne Ivan Segal. « Malgré cela, nous parvenons à résister sur les modèles fabriqués en Chine. La Megane E-Tech est un exemple solide à cet égard. Cependant, nous arrivons à la fin de notre cycle de produits pour les autres modèles. »

Il convient de noter les prochains lancements de Renault, qui devraient renforcer davantage sa progression. Parmi ceux-ci, on peut mentionner la sortie de la Clio phase 2, alors que la Clio phase 1 a repris la première place des voitures particulières ce semestre, surpassant ainsi la Peugeot 208. Également à venir, la R5 électrique et le Scenic 100 % électrique, qui seront lancés prochainement. « Nous maintiendrons notre politique inchangée pour le second semestre, avec en plus le lancement officiel de l'Espace, suivi de la nouvelle Clio phase 2. Nous présenterons la nouvelle identité visuelle de l'Arkana, ainsi qu'une belle offensive en 2024, qui devrait contribuer à consolider nos positions », conclut Ivan Segal.