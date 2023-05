Le nouveau Renault Espace profite d’un régime minceur efficace

Régime minceur réussi pour le nouveau Renault Espace

La sixième génération de l’Espace présente deux arguments intéressants pour notre époque. Au niveau du poids tout d’abord, ce nouveau modèle est allégé de 215 kg ce qui n’est pas rien de nos jours à l'heure où les motorisations hybrides rechargeables ont plutôt tendance à alourdir les véhicules. Cette réduction de poids a été rendue possible grâce aux proportions plus réduites de l’habitacle tout en intégrant une banquette de rang 2 coulissante au lieu des sièges dans la précédente version. Autre changement : l'Espace embarque la motorisation E-Tech full hybrid de 200 ch ultra-efficiente. Sa faible consommation normée de carburant (4,6 l/100 km) permet une autonomie allant jusqu’à 1 100 kilomètres avec un plein, sans recharge. Face à son principal concurrent dans l’Hexagone le Peugeot 5008, cette efficience fera sans aucun doute la différence. Économe en carburant, l'Espace émet ainsi dans sa version la plus légère en poids seulement 104 grammes de CO2 au kilomètre, soit 35 % de moins que son prédécesseur. Le nouveau Renault Espace atteint ainsi le meilleur niveau du segment en termes d’autonomie et d’émissions de CO2. Cette excellente performance est gratifiée en France d’une absence de malus écologique.

Le sept places : une demande d’une clientèle familiale

Depuis 1984, rappelons que plus de 1,3 million d’unités ont été commercialisées. À cette époque, l’Espace est baptisé « voiture à vivre » grâce aux sept places qui permet d’accueillir les familles. Sur un marché français estimé aujourd’hui à 60 000 unités, le nouveau Renault Espace répond indéniablement à la demande.

Une différence de 3 000 euros pour passer de l’Austral à l’Espace

Contrairement à ce qui a pu se pratiquer dans le passé, le catalogue est extrêmement clair et précis. Une seule motorisation – hybride – et trois finitions sont proposées. Enfin, le véhicule est livré de série en configuration sept places mais il est possible d'opter, en option, pour un aménagement cinq places libérant ainsi davantage d'espace dans le coffre. Grand frère du Renault Austral, le nouveau Renault Espace est proposé à des tarifs compétitifs pour la catégorie. Au sein de la gamme Renault et à motorisation équivalente, le passage de l'Austral à l'Espace réclame, en moyenne, un effort financier de 3 000 euros. Avec ses trois finitions (Techno, Esprit Alpine et Iconic), il faudra compter 44 500 euros pour le prix d’entrée.

Le nouvel Espace est produit à Palencia, en Espagne

De l’usine de Douai, dans le nord de la France, le nouveau Renault Espace a déménagé en Espagne. Il est désormais assemblé dans l’usine de Palencia (Espagne). Pendant près d'un an et demi, l’usine a subi de profondes transformations pour disposer des installations les plus innovantes, des contrôles de qualité les plus exigeants dans le cadre de paramètres environnementaux toujours plus sévères. 400 nouveaux robots dernier cri ont rejoint les 900 existants.

Le site dispose de tous les équipements nécessaires à la production sur plateforme CMF-CD, à la réalisation de peinture satinée (la teinte Gris Schiste Satin est spécifique à la finition Esprit Alpine) et aux contrôles qualité dédiés aux véhicules hyperconnectés.

L'usine de Renault de Palencia est une référence en Industrie 4.0. Elle combine des techniques de production et d'exploitation avancées avec des technologies intelligentes telles que la robotique, l'analytique, l'intelligence artificielle et l'Internet des objets.