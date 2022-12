Tout savoir sur les tarifs de la Ioniq 6

Hyundai lance la seconde phase commerciale de la Ioniq 6. En effet, début novembre dernier, la marque coréenne avait ouvert les précommandes de la série limitée First Edition. Seulement 2 500 exemplaires seront fabriqués pour l’Europe (Allemagne, Royaume-Uni, Norvège, Pays-Bas et France), dont 250 unités pour l’Hexagone. Cette version exclusive est affichée à partir de 62 500 euros.

Un mois après cette annonce, Hyundai dévoile les tarifs de la gamme « standard », proposée avec deux niveaux de puissance que sont 229 et 325 chevaux. La première se compose de trois niveaux de finition à savoir Intuitive, Creative et Executive. Toutes les versions sont équipées d’une batterie de 77 kWh. L’entrée de gamme est accessible à partir de 52 200 euros. C’est mieux que sa rivale la Tesla Model 3 (53 490 euros). A ce prix là, les équipements proposés sont déjà très intéressants : alerte de présence de passager arrière, caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques, capteur de pluie, détection de fatigue du conducteur ou encore freinage d’urgence autonome avec reconnaissance piéton et cycliste.

Le milieu de gamme (Créative) s’élève à 56 800 euros tandis que le haut de la gamme (Intuitive) culmine à 61 300 euros. Les conducteurs bénéficieront de l’affichage caméra des angles morts l’affichage tête-haute sur pare-brise, la caméra 360 degrés, sièges avant électriques à mémoire, ainsi que les poignées de portes extérieures rétractables affleurantes automatiques. Enfin, le second niveau de puissance estimé à 325 n’est disponible qu’en version Executive au prix de 65 200 euros.