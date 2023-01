Toyota domine une nouvelle fois le Dakar en 2023

Malgré le show de Sébastien Loeb qui a remporté six étapes avec Fabian Lurquin, Nasser al-Attiyah a remporté son cinquième rallye Dakar avec Mathieu Baumel. C’est aussi un nouveau sacre pour Toyota Gazoo Racing et ses pick-up Hilux T1+ qui trustent quatre des cinq premières places.

La quarantième édition du rallye Dakar s’est achevée à Dammam à l’issue de quatorze étapes et Toyota a encore gagné, tout comme Nasser al-Attiyah, cinquième victoire, avec le copilote belge Mathieu Baumel. Avec plus d’une heure et vingt minutes d’avance sur le duo Sébastien Loeb-Fabian Lurquin, c’est la victoire la plus ample des vingt dernières années de Dakar en voitures. Sébastien Loeb a fait le show, engrangeant un nouveau record avec six victoires d’étapes consécutives, mais il n’a jamais été en mesure de menacer le Qatari et son Toyota Hilux au général.

25 000 km d'essai pour préparer le Dakar et la saison W2RC

« L'équipe Toyota Gazoo Racing a réalisé 25 000 km d'essais par ses équipages et en a tiré des leçons pour s'assurer que le GR DKR Hilux T1+ soit toujours plus performant et entièrement préparé pour la saison à venir », rappelle l’équipe de Toyota. Toyota a dominé le Dakar 2023, les équipages d'usine Toyota Gazoo Racing terminant 1er, 4e et 5e. Un Toyota Hilux T1+ privé aux mains du jeune Brésilien Lucas Moraes est venu enrichir le palmarès du constructeur japonais en terminant à la troisième place du général.

Toyota veut rester champion du monde de W2RC cette année

Au Championnat du Monde des Rallyes-Raids 2023 (W2RC), dont le Dakar était la manche d'ouverture, Nasser al-Attiyah et Mathieu Baumel ont un total de 85 points, ce qui les place à deux points seulement du leader Sébastien Loeb. Toyota occupe aussi la 2e place du classement des constructeurs, à un seul point du premier. La prochaine épreuve est l’Abu Dhabi Desert Challenge, qui se déroulera la dernière semaine de février 2023.

« Votre détermination à défendre notre titre a fait en sorte que le trophée du Dakar revienne à Toyota Gazoo Racing une fois de plus. La victoire d'aujourd'hui au Dakar est une étape importante dans le cadre du W2RC. Comme pour le Dakar lui-même, nous cherchons à défendre notre titre en W2RC, et même si nous partons d'Arabie Saoudite derrière nos concurrents les plus proches, nous sommes convaincus que nous serons très compétitifs pendant le reste de la saison », se réjouit Alain Dujardyn, Team Principal TGR W2RC.

Notons enfin que Toyota a aussi trusté les deux premières places du Dakar Classic 2023.