Toyota envisage une version à hydrogène de son pick-up Hilux

Et si le pick-up Toyota Hilux réalisait enfin sa transition énergétique ? Modèle iconique dans la gamme du constructeur japonais depuis 1968, l'Hilux est bien connu des professionnels pour ses puissantes motorisations... diesel. Commercialisée depuis 2015, la huitième génération du véhicule est actuellement disponible en France avec un 2.4 litres D-4D développant 150 ch pour 400 Nm de couple. Une motorisation homologuée à 8,3 l/100 km pour 228 g/km de CO2.

« Une nouvelle opportunité sur le marché des utilitaires en termes d'offre de produit zéro émission »

Au Royaume-Uni, « marché important pour Toyota avec des chiffres de ventes de pick-up parmi les plus élevés », selon Matt Harrison, président et CEO de Toyota Motor Europe, le constructeur japonais vient de recevoir un important financement de la part du gouvernement britannique via le Advanced Propulsion Centre. Un programme ayant pour but le développement de nouvelles technologies et de solutions de mobilité plus respectueuses de l'environnement.

Les crédits obtenus vont être affectés à la création d'une version de l'Hilux alimenté par une pile à combustible. Plus en détails, le projet prévoit de greffer sur le pick-up la dernière génération de la pile à combustible équipant la routière Mirai, ainsi que les réservoirs d'hydrogène nécessaires à son fonctionnement.

« Une fois que des résultats prometteurs auront été obtenus, l'objectif consistera dans un second temps à lancer une production en petite série », ajoute, dans un communiqué, le constructeur japonais qui ne ferme donc pas la porte à la mise en circulation d'un Toyota Hilux Fuel-Cell dans les années à venir. La mise au point d'un tel nouveau véhicule à hydrogène constituerait alors pour Toyota, « une nouvelle opportunité sur le marché des utilitaires en termes d'offre de produit zéro émission ».