Toyota est déjà prêt pour les 24 Heures du Mans

Alors que le WEC séduit de plus en plus de constructeurs dans la catégorie « Hypercar » (Peugeot, Glickenhaus, mais aussi Cadillac, Porsche, Ferrari et Vanwall), Toyota Gazoo Racing a envoyé un message fort à la concurrence lors des 1 000 Miles de Sebring.

Toyota challengé par Ferrari en qualifications

Toyota a donné le ton du prologue avec la GR010 Hybrid n°7 qui, aux mains de José Maria Lopez, a réalisé dès le samedi matin le tour le plus rapide du week-end en 1 min 48.208 secondes. Brendon Hartley, sur la voiture n°8 a réalisé le deuxième temps, à seulement 0.008 seconde. Cependant, lors des qualifications, c’est bien la Ferrari n°50 qui a signé la pole.

Doublé pour Toyota

Les Toyota ont ainsi remporté une onzième victoire dans la catégorie « Hypercar » créée en 2021, soit onze victoires en treize manches ! L’équipage n°7 de Kamui Kobayashin Jose Maria Lopez et Mike Conway s’est imposé devant la GR010 Hybrid n°8 de Sébastien Buemi, Ryo Hirakawa et Brendon Hartley. Le podium est finalement complété par la Ferrari 499P n°50 après une belle lutte avec la Cadillac n°2 et les Porsche 963 n°5 et n°6.

Peugeot dans la nasse à moins de trois mois des 24 Heures du Mans

Les Peugeot ont vécu une course catastrophique, accumulant les problèmes techniques, notamment sur le système hybride pour la n°94 de Loïc Duval, Nico Müller et Gustavo Menezes. Les Peugeot terminent aux deux dernières places, à 26 et 98 tours du lauréat ! Un week-end à oublier pour Carlos Tavares et il faudra vite rectifier le tir dans la perspective des 24 Heures de Mans. À ce propos, Toyota semble bien parti pour viser un sixième sacre consécutif au Mans les 10 et 11 juin 2023, pour l’édition centenaire de cette épreuve mythique. Toutefois, il ne faut pas brûler les étapes et la prochaine manche du FIA WEC se déroulera à Portimao au Portugal, le 16 avril 2023.

Alpine en difficulté en LMP2

Avant son passage en catégorie Hypercar avec une Porsche 963 privée, Hertz Team Jota s’est adjugé la victoire en LMP2 lors d’un final haletant. L’équipage constitué de David Beckmann, Yifei Ye et Will Stevens a recouru à un « splash and dash » pour souffler la victoire à la Prema n°63 de Doriane Pin, Mirko Bortolotti et Daniil Kvyat. Celle-ci a été contrainte de s’arrêter à près de trois minutes de la fin de course. Prema termine finalement troisième, derrière la n°22 d’United Autosports. Déception pour Alpine, le meilleur équipage, n°36 avec Matthieu Vaxivière, Julien Canal et Charles Milesi, termine à la neuvième place.