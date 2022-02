Toyota et Lexus accélèrent sur l’éco-conduite professionnelle

Cela commence à entrer dans les esprits : on ne conduit pas un véhicule hybride, hybride rechargeable ou 100 % électrique comme on conduit un véhicule thermique. Ces modèles ont en effet la particularité d’adopter un fonctionnement qui influence directement la façon de les conduire. Le passage à l’électrification exige ainsi de son conducteur qu’il adapte son comportement au volant en adoptant des gestes… plus souples ! Si les programmes d’accompagnement permettent une meilleure maîtrise des technologies, une conduite plus fluide apporte le bénéfice d’un rapport à la route différent et apaisé, avec en prime des bénéfices en matière de respect de l’environnement mais pas seulement… À la clé : une meilleure maîtrise de l’autonomie électrique mais aussi et surtout des coûts de consommation et un niveau d’usure bien évidemment réduits. « Très clairement, ce qu’on appelle aujourd’hui l’éco-conduite permet d’obtenir plus d’efficience, nous explique Kamel Chennouf, responsable marketing ventes sociétés pour Toyota et Lexus. Nous observons une baisse de la consommation moyenne de l’ordre de 20 %, une baisse de la sinistralité de 50 % également avec à la clé le maintien de l’activité pour les entreprises et enfin une économie de 24 % sur les pièces d’usure grâce notamment à l’anticipation et la réduction de l’utilisation du système de freinage, qui est de surcroît énergivore ». Autant d’atouts qui poussent les clients du groupe nippon à la satisfaction : « 96 % des conducteurs sont satisfaits des formations qu’ils reçoivent sur nos modèles, continue Kamel Chennouf. Et c’est désormais une obligation pour les entreprises qui sont soumises aux quotas de véhicules à faibles émissions édictés par la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM). C’est pour cela que nous faisons évoluer nos programmes pour l’année à venir ».

Deux programmes au lieu d’un

Ainsi, l’Hybrid Academy, lancée il y a déjà quatre ans, se décline désormais en deux programmes distincts et dédiés aux deux marques du groupe nippon : Beyond Zero Academy pour Toyota, afin de faire écho à la nouvelle stratégie de progrès éponyme, et Electrified Program pour Lexus. L’objectif en revanche reste le même : former les conducteurs des flottes d’entreprise à l’ensemble des motorisations qui équipent les modèles du groupe automobile, qui affiche d’ailleurs des résultats records sur ce segment de marché en 2021 avec 47 000 commandes à sociétés enregistrées (+33 %). Dans ce nouvel élan, plusieurs nouveautés seront ainsi au programme comme nous l’explique Kamel Chennouf. « Dès janvier 2022, nous allons étendre la mise à disposition de ces formations, jusque-là réservées à l’achat d’une finition Business, à l’ensemble des finitions dès lors qu’un modèle est acheté par une entreprises, un artisan, un commerçant… Aussi, les programmes ne couvriront plus seulement la technologie hybride auto-rechargeable de Toyota mais l’ensemble des technologies électriques : l’hybride rechargeable, le 100 % électrique à batterie et l’hydrogène. Nous allons enfin y intégrer les véhicules utilitaires afin que les acheteurs des Pro Ace et Pro Ace City électriques soient eux aussi concernés dès le début de l’année. » Notons que ces formations sont incluses dans le tarif des véhicules. Elles sont également disponibles pour effectuer la prise en main de tous nouveaux collaborateurs au tarif de 240 euros. Un investissement « très vite amorti par les économies de consommation et de consommables », assure notre interlocuteur.

En piste…

Plus concrètement, Toyota France a noué un partenariat avec Actua Formation pour mener à bien ses deux programmes. Quarante circuits accueillent les conducteurs sur le territoire sous un format de 4 heures. L’accompagnement s’adapte aussi aux contraintes des collaborateurs est peut-être dispensé sur le site de l’entreprise (1h30) ou à distance, en e-learning. Kamel Chennouf détaille : « Dans la plupart des cas, il y a une partie théorique sur les habitudes de conduite, la technologie puis on passe très vite sur la partie essai. Le véhicule est connecté à un logiciel pour récolter des données et induire une analyse fine qui permettra au formateur de donner les bons conseils. Se passe ensuite une phase d’application où l’on observe les évolutions entre les deux situations. Enfin, s’ajoute un rappel à la sécurité routière. » En 2021, 1 778 formations ont été réalisées, soit 50 % des ventes business sur les véhicules particuliers du groupe. « L’objectif est d’atteindre 100 % d’ici à fin 2023, précise Kamel Chennouf. Peu de constructeurs sont prêts aujourd’hui à accompagner leurs clients sur cet aspect, devenu un point réglementaire pour bon nombre d’entreprises. Chez Toyota France, nous sommes convaincus que le conducteur doit être accompagné pour mieux maîtriser nos technologies d’électrification et en retirer ainsi tous les bénéfices. Ces programmes représentent donc une solution unique pour répondre réellement aux exigences et attentes des entreprises », conclut-il.