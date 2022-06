Toyota et Subaru rappellent déjà leur nouveau SUV électrique commun

Toyota et Subaru viennent d’annoncer le rappel de 2 700 bZ4X et 2 600 Solterra. Ce premier modèle 100 % électrique conçu en commun pourrait perdre une roue selon les deux constructeurs, dans des cas particuliers d’utilisation. Un événement qui vient perturber le lancement de ce nouveau modèle.

Toyota et Subaru ont annoncé le rappel de 2 700 bZ4X et 2 600 Solterra. Conçu en commun par les deux constructeurs, ce premier modèle 100 % électrique est particulièrement important pour les deux marques. Cet événement intervient en pleine phase de lancement de ces véhicules. Selon Toyota, un fort freinage dans un virage serré pourrait entrainer la rupture de l’écrou central et la perte d’une roue. Aucun accident ne serait survenu selon le constructeur japonais, qui enquête sur cette faiblesse. En pleine phase de lancement, ce SUV n’est pas encore entre les mains de ses premiers propriétaires. Les exemplaires concernés feraient partie des modèles destinés aux distributeurs, notamment en Europe (2 200), aux Etats-Unis (260), au Canada (10) et au Japon (110).

Problème en plein lancement

Chez Subaru, les modèles concernés par ce rappel seraient destinés aux distributeurs dans le cadre du lancement commercial. Ce problème intervient donc avant les premières livraisons mais à un mauvais moment pour les deux marques. Ce SUV représente une étape importante, pour deux constructeurs encore peu présents sur le marché du véhicule 100 % électrique à batterie. Tous les modèles produits jusqu’à présent ne présenteraient pas ce problème selon Toyota, qui refuse de préciser le nombre d’exemplaires assemblés à ce jour. En attendant les conclusions de l’enquête interne, le processus de lancement au Japon aurait été suspendu selon Reuters. En effet, ce véhicule est proposé uniquement en formule locative dans son pays d’origine, sous la gestion de Kinto, filiale de mobilité du groupe. Toutes les campagnes d’essais organisées pour les clients finaux auraient été annulées, en attendant que toute la lumière soit faite sur ce problème technique.