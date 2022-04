Toyota Europe recule au 1er trimestre mais améliore sa part de marché

Toyota Motor Europe résiste plutôt bien en ce début d’année, avec une baisse limitée de ses ventes à hauteur de 1 %. Ce léger recul intervient sur un marché européen en baisse de 14 % sur le premier trimestre. Ce décalage permet au constructeur d’améliorer sa part de marché de 1 %, pour atteindre 7,6 %. La gamme électrifiée de Toyota et Lexus répond aux besoins des clients et au contexte global, même si le groupe reste pour le moment pauvre en modèles 100 % électriques. La part des modèles électrifiés a atteint 78 % des ventes du groupe en Europe occidentale et 69 % sur l’ensemble de marché européen. La situation complexe due à la guerre en Ukraine et aux difficultés d’approvisionnement a contraint Toyota à revoir ses objectifs à la baisse pour l’année 2022, même si le groupe vise toujours une croissance de ses ventes.

Toyota résiste mieux que Lexus

Le résultat global de Toyota Motor Europe se partage entre une légère hausse de 1 % pour Toyota et un recul de 29 % pour Lexus. La marque premium a toujours du mal face à ses concurrentes, malgré l’élargissement de sa gamme. Ainsi, 13 593 Lexus ont trouvé preneur sur le premier trimestre. Près de 85 % de ces ventes ont été réalisées avec les SUV RX, NX, UX et LX. Chez Toyota, la hausse se limite à 1 %, pour un total de 270 913 véhicules. Les modèles les plus vendus ont été la gamme Corolla, devant la Yaris Cross, la Yaris et le RAV4.