Toyota Financial Services fait confiance à Imagino

Comprendre les attentes des clients pour améliorer ses performances commerciales. C’est de ce prérequis dont est partie Toyota Financial Services (TFS), filiale financière du groupe Toyota depuis 1997, qui propose à travers son réseau de concessionnaires une gamme de financements et services. Pour ce faire, l’entité s’est appuyée sur la Customer Data Platform d’Imagino. TFS assure poursuivre ses objectifs de satisfaction et de fidélisation de ses clients à travers l’envoi de campagnes automatisées. À terme, ce dispositif devrait permettre de mieux reconnaitre la fidélité des clients TFS et d’en attirer de nouveaux. « En connaissant les attentes et principaux irritants de nos clients, nous avons travaillé sur des messages très personnalisés apportant plus de considération, de pédagogie et de nouveaux services afin de leur faciliter l’usage de leur contrat tout au long du parcours, précise Aliette de Varenne, directrice expérience client de TFS France. C’est pour nous également l’occasion de gagner en notoriété, de mettre en avant la chaine de valeur Toyota et la qualité de nos offres et nos services en lien étroit avec nos concessionnaires ».

À date, le projet fonctionne et recueille également un avis très favorable de la part du constructeur et du réseau de concessionnaire avec qui TFS mutualise ces actions de CRM. « Après quelques mois et des dizaines de milliers d’emails envoyés via la CDP, force est de constater que les chiffres de délivrabilité, d’ouverture et de clic sont très prometteurs et 3 fois supérieurs aux standards observés dans le secteur bancaire » souligne Déborah Truong, manager CRM chez TFS.