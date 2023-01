Toyota Financial Services opte pour l’inspection automatique des véhicules en fin de contrat

Pour rendre l’opération de restitution des véhicules en fin de contrat de location plus facile, courte, fluide et transparente, Toyota Financial Services met à disposition des locataires et des concessionnaires une application sur smartphone qui analyse et chiffre de manière automatique les frais de remise en état.

Les réseaux Toyota et Lexus font un pas de plus dans la digitalisation du parcours clients locataires. Les marques leur proposent d’utiliser la solution TFS Care mise en place par leur captive financière Toyota Financial Services France.

Fonctionnant sur la base de la technologie Monk AI de la société Française Monk, TFS Care permet une inspection digitale des véhicules en fin de contrat de leasing avec détection automatique des dommages de la carrosserie. La solution a été préalablement approuvée et calibrée lors d’une phase pilote. Elle est en mesure de détecter des dégâts en prenant simplement quelques photos de la voiture restituée avec un smartphone. À partir des clichés, l’application génère un rapport sur l'état de la carrosserie, indiquant la localisation, leur type, la taille et le coût de réparation des éventuels dégâts utilisant les matrices de prix de Toyota Financial Services.

Anticiper d'éventuels frais de remise en état

L’inspection du véhicule peut être réalisée soit par le concessionnaire, soit par le client directement. Les locataires vont être incités à utiliser la solution TFS Care dans le cadre de la pré-restitution de leur véhicule. Six mois environ avant la fin de leur contrat, ils auront la possibilité d'inspecter eux-mêmes le véhicule. Dès lors, une alerte sera émise au niveau du logiciel de gestion du concessionnaire qui contactera le client pour lui expliquer le devis et les choix possibles à l’issue de son contrat de financement automobile.

Monk et Toyota Financial Services France travaillent déjà à étendre leur collaboration à d’autres services notamment sur la reprise de véhicule à distance avec des offres personnalisées de rachat en l’état de véhicules d’occasion.