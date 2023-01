Toyota France confie ses ressources humaines et son Académie à Hélène Vay

Reconnue, pour la troisième année consécutive, marque la plus valorisée au monde par l’étude « Best Global Brands 2022 », Toyota poursuit sa croissance en transformant son organisation interne. Ambitionnant d’incarner une entreprise de mobilité, le constructeur japonais compte offrir à ses collaborateurs la même valeur ajoutée qu’à ses clients, à savoir « une expérience répondant à leurs besoins comme à leurs attentes ». Une volonté qui passe par un remaniement de la direction des ressources humaines et de l’Académie, désormais allouée à Hélène Vay.

Une culture d’entreprise bien ancrée

Âgée de 50 ans et diplômée de l’Université Paris 5, Hélène Vay a débuté sa carrière au sein du groupe automobile General Motors France en 1995, en tant qu’attachée de presse, avant de rejoindre Toyota France en 2004. Responsable presse pour les marques Toyota et Lexus puis directrice adjointe pour les départements Académie/Relation client/Expérience client, Hélène Vay menait également, depuis 2018, la stratégie BRiT (pour Best Retailer in Town). Celle-ci visait à accompagner les managers des réseaux Toyota et Lexus dans l’évolution de la stratégie commerciale de la marque.

Un peu moins de deux décennies après son arrivée chez Toyota France, Hélène Vay prend donc les rênes de la division des ressources humaines du groupe pour piloter le recrutement de nouveaux talents et assurer la cohérence des modes de travail des équipes et des réseaux du constructeur nippon. Une mission qui comprend également l’encouragement des souhaits de mobilité interne des collaborateurs afin de « susciter l’engagement de tous », précise Toyota France. La prédécesseure d’Hélène Vay, Agnès Broche-Longue, quitte quant à elle l’entreprise « pour poursuivre de nouvelles opportunités ».