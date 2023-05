Toyota France élargit son programme T-TEP de formation de techniciens

La formation et le recrutement constituent des sujets cruciaux dans l’automobile et notamment dans les métiers de l’après-vente. Les constructeurs et leurs réseaux agissent donc chacun à leur niveau pour attirer des jeunes vers des professions qui ont beaucoup évolué ces dernières années. Dans ses fonctions commerciales, administratives, marketing et techniques, l’automobile ne correspond plus à l’image traditionnelle véhiculée par la « voie de garage ». Les compétences s’élèvent, se transforment et n’ont pas fini de s’élargir. Dans les domaines techniques, le basculement vers l’électrique et le véhicule défini par logiciel ouvrent de nouvelles perspectives aux jeunes qui entretiendront et répareront ces voitures de nouvelle génération. Dans ce contexte, Toyota France a décidé d’élargir son programme d’accompagnement des établissements de formation (CFA et lycées professionnels).

Aide technique et matérielle

Le programme T-TEP (Toyota Technical Education Program) a été lancé par Toyota Motor Corporation en 2006. Depuis le mois de janvier 2022, il est passé de 17 à 28 établissements partenaires en France. Parmi ces derniers, figure notamment le lycée du Hainaut, situé à Valenciennes, à proximité de l’usine Toyota Motor Manufacturing France. Cette forte croissance doit permettre à la marque d’être mieux connue des futurs techniciens. « Le programme T-TEP Toyota joue un rôle clé dans l’accompagnement des établissements partenaires et dans le recrutement des nouveaux talents. Notre ambition chez Toyota France est de continuer à faire évoluer ce programme pour qu’il puisse répondre aux besoins et aux attentes grandissantes de nos futurs techniciens » souligne Hélène Vay, directrice des Ressources Humaines & Académie de Toyota France. L’aide fournie par le constructeur consiste en la formation d’un ou de plusieurs professeurs de l’établissement partenaire. Ce dernier profite également d’un accès au site internet de formation de la marque et aux manuels de réparation. Une présentation du groupe et de ses motorisations est aussi effectuée dans chaque établissement. Chacun reçoit également un véhicule Toyota, un outil de diagnostic et une pièce pédagogique (élément mécanique, moteur, etc.). Depuis l’élargissement du programme, le constructeur a formé 32 professeurs, a fait don de 22 outils de diagnostic, de 11 éléments mécaniques pédagogiques et de 25 véhicules, notamment grâce à l’implication de l’usine TMMF d’Onnaing-Valenciennes.