Le constructeur japonais Toyota franchit la barre du million de véhicules hybrides produits à Valenciennes

Jour de fête chez Toyota Motor Manufacturing France. Située à Onnaing, près de Valenciennes, l'usine française du constructeur japonais, qui emploie près de 5 000 salariés et fabrique 1 250 voitures par jour, célèbre la production de son millionième véhicule hybride.

Le modèle en question est sorti des chaînes le jeudi 21 avril à 19 h 10. Il s'agit d'un exemplaire à quatre roues motrices du SUV citadin Yaris Cross. Un véhicule qui sera bientôt livré à un client français, précise Toyota.

La part des véhicules électrifiés dans la #production totale est passée de 15 % en 2012 à 83 % en 2021, et devrait atteindre les 100 % dans un avenir proche.



Pour mémoire, ouverte au début des années 2000, l'usine TMMF produit les Yaris et Yaris Cross, modèles citadins du constructeur japonais. Si les deux premières générations de la Yaris (1999-2005 et 2005-2010) étaient exclusivement proposées en thermique (essence et diesel), la technologie hybride a fait son apparition sur les chaînes en 2012 à l'occasion de la mise en production de la troisième génération du véhicule. Ce qui a d'ailleurs fait du site valenciennois « le premier site automobile européen à produire un véhicule hybride du segment B », s'enorgueillit la marque.

Les Toyota hybrides ont conquis le marché européen

« Avec 29 856 unités produites la première année, la technologie hybride "auto-rechargeable" a très vite conquis le marché européen. De 15 % en 2012, elle a franchi le cap des 50 % de la production en 2018 pour atteindre 83 % en 2021 », rappelle Toyota dans un communiqué.

Selon Jim Crosbie, nouveau président de Toyota Motor Manufacturing France : « La part de véhicules hybrides produits est appelée à croître pour viser les 100 % dans un futur proche. Pionnier de la technologie hybride auto-rechargeable, le groupe Toyota en a fait un véritable atout pour notre site depuis maintenant 10 ans. Elle fait partie intégrante de notre stratégie d’électrification et restera au cœur de notre activité pour les prochaines années ».