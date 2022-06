Toyota introduit sa cinquième génération de motorisation hybride sur la nouvelle Corolla

Toyota vient de révéler les grandes lignes de la douzième génération de Corolla. Ce modèle emblématique introduira dès le premier trimestre 2023 la cinquième génération de motorisation hybride du constructeur. La nouvelle Corolla recevra également une mise à niveau en matière d’assistances à la conduite et de multimédia. Elle sera proposée en berline et en break, tout en conservant une version GR Sport. Introduite en 2020, cette dernière aurait séduit 20 000 clients en Europe. Elle revient donc l’année prochaine avec des spécifications esthétiques héritées de l’univers sportif de Toyota Gazoo Motorsport. Deuxième modèle de la gamme Toyota en volumes en Europe, la Corolla évolue en douceur esthétiquement. L’essentiel des changements concerne les dessous du véhicule.

Cinquième génération d’hybride

Depuis 1997, Toyota bénéficie d’une expérience de 25 ans dans le domaine de l’hybridation essence électrique. La nouvelle Corolla bénéficie de la cinquième génération de système hybride, toujours disponible avec un moteur essence de 1,8 l ou de 2 litres. Propulseur thermique et électrique évoluent pour obtenir plus de puissance sur les deux versions, tout en conservant des émissions de CO2 inchangées ou améliorées. La marque annonce ainsi 140 chevaux pour le 1,8 l et 196 chevaux pour le 2 l, pour des émissions de 102 g/km et 107 g/km, sous réserve de confirmation lors de l’homologation. La batterie gagne également en puissance, tout en étant plus petite et plus légère. Au-delà de ces gains, Toyota a modifié les accélérations, afin de les rendre moins linéaires. La nouvelle Corolla devrait donc être plus vive et plus vivante.

Contenu technologique en hausse

La Corolla évolue aussi en matière de contenu technologique. L’incontournable écran central s’agrandit pour passer à 10,5 pouces et passe à la haute définition. Le tableau de bord devient totalement digital sur une partie de la gamme et peut être personnalisé. Le nouveau système multimédia recourt à un assistant vocal et peut être relié au smartphone du propriétaire par l’intermédiaire de l’application MyT. Chaque client bénéficiera de quatre ans d’abonnement à Toyota Smart Connect, afin de rester connecté en permanence et recevoir les informations de circulation en temps réel. Le nombre des systèmes de sécurité augmente également, avec le Toyota T-Mate. Ce dernier regroupe les fonctions déjà présentes au sein du Toyota Safety Sense et de nouvelles dans les domaines du contrôle de trajectoire et de l’évitement. Cette nouvelle génération profite des mises à jour à distance et ces systèmes évolueront tout au long de la vie du véhicule selon le constructeur. La Corolla gagne donc en modernité, pour affronter une concurrence affutée sur le marché européen. Cette douzième génération devrait arriver en concession au cours du premier trimestre 2023.