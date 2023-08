Toyota lance les Open Labs en faveur du développement durable

Toyota Motor Europe vient de mettre au point une nouvelle plateforme afin d’approfondir son expertise dans les secteurs de l’innovation et de la mobilité. Pour ce faire, le support digital réunira prochainement plusieurs start-up œuvrant dans cinq domaines à savoir : l’énergie, l’économie circulaire, la neutralité carbone, les collectivités intelligentes et de la mobilité pour tous.

Qui peut participer ?

Après la conception, Toyota cherche désormais les acteurs. En effet, l’entreprise lance un appel à candidatures. Seules les start-up présentes dans l’un des 27 pays membres de l’Union européenne ou au Royaume-Uni peuvent soumettre leur dossier. La pratique de l’anglais est une condition sine qua non.

Une motivation sportive

Les participants auront la possibilité de développer leur concept en lien avec Toyota, d’explorer des pistes de commercialisation et de travailler en partenariat avec l’écosystème de Toyota. Chaque participant bénéficiera d’une aide au développement et aura l’opportunité de présenter sa technologie lors d’une journée de démonstration organisée dans le cadre des Jeux paralympiques Paris 2024. Les start-up sélectionnées seront contactées entre octobre et novembre 2023, et débuteront le programme en novembre prochain.

Partenaire mobilité officiel des Jeux de Paris 2024, la conception et le déploiement de solutions de mobilité font partie des engagements pris par Toyota en 2017.