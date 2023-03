Toyota lance une nouvelle marque dédiée à la clientèle BtoB

Fusion de Toyota Business et Toyota Professional, la nouvelle entité est compétente aussi bien en matière de véhicules particuliers que de véhicules utilitaires légers et de solutions de mobilité.

Simplification et lisibilité. Le constructeur japonais Toyota a décidé de restructurer ses activités dédiées à la clientèle professionnelle (flottes, sociétés, artisans, ...). Oubliées les marques Toyota Professional (véhicules utilitaires) et Toyota Business (véhicules d'entreprise). Elles sont remplacées par un seul et nouveau label. « Toyota Professional est dorénavant l’unique marque Toyota pour les professionnels », indique la filiale française.

« La nouvelle marque Toyota Professional a pour objectif d’accompagner tous les professionnels dans leurs différents besoins de mobilité. Cette ambition s’illustre avec le renforcement de la gamme permettant de couvrir l’ensemble des besoins et comprenant toutes les technologies (thermique, hybride, hybride-rechargeable, électrique et hydrogène) mais aussi avec le renouvellement de la Beyond Zero Academy, le programme d’accompagnement de la marque à l’éco-conduite », est-il encore précisé.

Toyota est la première marque importée sur le canal société

En 2022, la marque Toyota a vu ses ventes société progresser de 10 % et atteindre une part de marché « record » de 5,6 % (+ 0,8 point) sur le segment des véhicules particuliers.

En France, selon nos données, le constructeur japonais a écoulé sur le canal des flottes (administrations, loueurs hors courte durée et sociétés) 25 314 véhicules, dont 18 531 VP et 6 783 VUL.