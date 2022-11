Toyota, marque automobile la plus puissante au monde

Selon l’étude « Best Global Brands 2022 » du cabinet de conseil mondial Interbrand, Toyota s’inscrit encore une fois comme la marque automobile la plus valorisée devant Mercedes, Tesla ou BMW.

L’entité Interbrand vient de dévoiler son classement annuel des 100 marques les plus puissantes au monde. Pour la toute première fois en 2022, la valeur globale des 100 premières marques a atteint plus de 3 billions de dollars (3 088 930 millions précisément), soit une augmentation de 16% par rapport à 2021 (qui établissait son total à 2 667 524 millions de dollars). En somme, alors que les marchés financiers ont connu des fluctuations importantes au cours des dernières années, la valeur des marques les plus solides au monde n'a cessé d'augmenter.

Si le Top 4 demeure occupé par les principaux GAFAM– à savoir Apple en première place, suivi de Microsoft, Amazon et Google –, le géant de l’électronique coréen Samsung arrive en cinquième position avec plus de 87 milliards de dollars de recette (+17%). Vient ensuite la première marque automobile du tableau d’honneur, qui gagne une place par rapport à l’an passé : Toyota. En 2022, le constructeur japonais développe en effet une valeur estimée à 59,7 milliards de dollars, résultat qui a progressé de 10% par rapport à l’an passé. Une belle performance qui lui permet de devancer des marques Premium historiques (telles Mercedes et BMW) ou plus récentes mais jouissant de l’attrait de l’émergence à l’image de Tesla.

La multi-modalité permet de se démarquer

Si Toyota décroche, pour la troisième année consécutive, le titre de marque automobile la plus puissante à l’échelle mondiale, c’est en premier lieu grâce à la production d’ « une gamme diversifiée de véhicules dans le monde entier » ainsi qu’à la prise « de grandes mesures pour développer des voitures écologiques afin de devenir une société à faible émission de carbone », analyse Interbrand.

Deuxième constructeur du Top 100 mais en huitième position – derrière Coca-Cola mais devant Disney –, Mercedes pèse de son côté environ 56 milliards de dollars (+ 10%) quand Tesla, à la douzième place derrière Mc Donald’s, affiche une valeur de 48 milliards de dollars mais une hausse de ses actifs de 32%. Les dernières marques automobiles à se classer dans ce Top 100 sont, quant à elles, Land Rover (98e) et Mini (99e) qui rétrograde de 3 place par rapport à 2021 et ferme la marche avec le groupe de vente de produits cosmétiques Sephora (100e).