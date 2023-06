Toyota mise sur les batteries solides pour ses véhicules électriques

À peine remis de sa déconvenue aux 24 Heures du Mans, l’épreuve reine ayant sacré Ferrari dans la catégorie Hypercar, Toyota revenait sur des sujets plus stratégiques en présentant au Japon les nouveaux détails de son plan d’électrification. Takero Kato, président de l’entité nouvellement créée BEV Factory, a réaffirmé que Toyota tablait sur 1,5 million de ventes de véhicules 100 % électriques à batteries en 2026. Puis sur un total de 3,5 millions d’unités en 2030, dont 1,7 million issues de la BEV Factory.

Un développement des batteries solides déjà très avancé

Toyota mise sur une nouvelle génération de véhicules électriques qui bénéficieront de batteries à état solide à partir de 2026. « Nous avons levé beaucoup de freins au développement de ces nouvelles batteries, notamment sous l’angle technique de la robustesse et de la longévité », indique Takero Kato. Le groupe annonce une autonomie de 1 000 km pour certains véhicules électriques en 2026, avec une grande rapidité pour la recharge. Les progrès aérodynamiques seront assurés en partie par des outils d’IA et par un travail croisé avec des équipes de balistique sonique, tandis que les designers devront se concentrer sur la sensibilité des voitures. Le système Arene OS et les mises à jour OTA assureront les capacités d’évolution et de personnalisation des futurs modèles.

Toyota annonce une spectaculaire réduction des coûts liés aux véhicules électriques

L’approche stratégique de Toyota est aussi orientée sur la réduction des coûts. Une structure modulaire de nouvelle génération, constituée de trois modules, constituera la base des véhicules et Toyota adoptera, sur le modèle de Tesla, des giga presses pour améliorer l’intégration des composants. À la clé, une réduction des coûts de développement de 30 % dès 2026 et de 50 % à moyen terme. Les coûts des usines seront aussi réduits de 50 % d’ici à 2026.

Des batteries LFP pour l'entrée de gamme

Pour rester accessible et contenir l’envolée des prix des voitures électriques, Toyota veut aussi s’appuyer sur la technologie low-cost des batteries LFP. La technologie est éprouvée sur les modèles hybrides (HEV) Acqua et Crown et Takero Kato assure qu’elle équipera des voitures électriques (BEV) dès 2026-2027. « Nous allons gagner 20 % d’autonomie par rapport au modèle actuel bZ4X, tout en réduisant les coûts de 40 % et en étant en mesure d’offrir une charge rapide de trente minutes ou moins pour passer de 10 à 80 % d’autonomie ».

Toyota veut garder la confiance des places de marché

Koji Sato, le nouveau dirigeant du groupe Toyota, démontre sa volonté de rassurer les places de marché sur le fait que Toyota n’a pas pris un retard irrattrapable sur le marché des véhicules électriques à batteries. D’où ce point technique à la veille d’une réunion avec les investisseurs, surtout quand Tesla et certaines marques chinoises, dont BYD, ne cachent plus leurs ambitions.

>> À LIRE AUSSI : Toyota veut rattraper son retard sur la voiture électrique

Il a aussi réaffirmé que le groupe Toyota voulait s’appuyer sur plusieurs technologies : des véhicules électriques soignés que « seul un constructeur peut faire », la formule est intéressante, des véhicules hybrides rechargeables quand l’usage dicte ce choix, des hybrides traditionnels sur de nombreux marchés mondiaux qui feront ce choix, et des modèles à hydrogène (FCEV) en concentrant la production de masse sur les véhicules lourds dans un premier temps.