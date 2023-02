Toyota modifie la gamme du C-HR sans toucher aux tarifs

Depuis le 1er février dernier, le Toyota C-HR hérite de deux nouvelles finitions en remplacement des versions Dynamic et Design. La finition Collection n’est plus. Toutefois, si le remaniement de la gamme se traduit par plus d’équipements, le constructeur n’a pas touché aux tarifs.

Quelques mois avant l’arrivée de la seconde génération du C-HR, Toyota effectue quelques ajustements dans sa gamme. Les traditionnelles versions Dynamic et Design ont dont été remplacées par les Dynamic Ultimate et Design Ultimate, tandis que la version Collection a tout bonnement été supprimée. Les nouvelles versions sont mieux équipées et bonne nouvelle : cela n’a eu aucun impact sur le prix.

Le Toyota C-HR Dynamic Ultimate remplace donc le Toyota C-HR Dynamic au même tarif de 32 750 euros. À ce prix, le modèle est équipé de série avec les essuie-glaces avant à détecteur de pluie, les radars avant et arrière anticollision, le système d’accès et de démarrage sans clé, le rétroviseur intérieur électrochromatique, les rétroviseurs extérieurs rabattables automatiquement, les sièges avant chauffants (avec réglage lombaire électrique pour le conducteur), inserts de calandre et rétroviseurs gris métallisé. L’avantage client est de 1 500 euros. De son côté, le Toyota C-HR Design Ultimate, qui remplace donc le Toyota C-HR Design, offre pour le même prix, soit 35 200 euros, de nombreux équipements supplémentaires en série : carrosserie bi-ton, sièges avant chauffants (avec réglage lombaire électrique pour le conducteur), nouvelles jantes en alliage 18 pouces. L’avantage client est de 1 200 euros.

Par ailleurs, le haut du panier est coiffé par la version GR Sport. La finition intermédiaire, dite Collection, a disparu. Enfin, la finition Dynamic Business, destinée aux professionnels, reste disponible sans changement.

Une motorisation identique

En termes de motorisations, la gamme Toyota C-HR 2023 conserve les deux motorisations hybrides auto-rechargeables. Le moteur 1,8 l de 122 chevaux est disponible sur les finitions Dynamic Business, Dynamic Ultimate et Design Ultimate, tandis que le moteur 2,0 l de 184 chevaux est disponible sur les finitions Design Ultimate et GR Sport. En juin prochain, Toyota révélera la silhouette de la seconde génération du crossover compact.