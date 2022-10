Toyota n’atteindra pas son objectif annuel de production

Toyota n’atteindra sans doute pas son objectif de production annuel pour l’année fiscale 2023. Le constructeur vient d’annoncer qu’il ne pourrait produire tous les véhicules prévus au cours du mois de novembre. Après avoir longtemps cru pouvoir tenir le rythme envisagé, Toyota ne devrait pas pouvoir atteindre les 9,7 millions d’unités sur l’année. La firme met cet échec sur le compte d’un manque de composants. Les mois se sont suivis sans se ressembler, puisque la production a connu des hauts et des bas tout au long de l’année. Une situation qui a encouragé Toyota à croire en ses chances mais la fin d’année est plus difficile que prévu. Le constructeur prévoit une fabrication proche des 800 000 véhicules en novembre, avec 250 000 unités produites au Japon et 550 000 unités assemblées à l’étranger.

Tous les modèles concernés

Toyota s’excuse auprès de ses clients pour ces livraisons qui n’interviendront pas à la date prévue. En effet, dans les différentes usines japonaises du groupe, quasiment tous les modèles vont connaître des arrêts de production en novembre. Selon les lignes d’assemblage, le nombre de jours d’arrêts devrait s’élever de deux à huit. Les Yaris, Corolla, RAV4, Camry, Lexus RX, Lexus UX et autres Land Cruiser, FJ Cruiser et Harrier sont concernés. À l’issue de l’année, le différentiel pourrait représenter plusieurs centaines de milliers de véhicules non produits, par rapport à un objectif initial de 9,7 millions. Malgré sa proximité avec certains équipementiers et ses volumes importants, Toyota n’aura pas réussi son pari. Une preuve supplémentaire de la difficulté de la situation pour l’ensemble des constructeurs.