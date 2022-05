Toyota Onnaing tourné à 83 % vers l’hybride

A l’heure où les constructeurs se tournent vers le 100 % électrique, Toyota cueille les fruits de sa stratégie basée sur l’hybride. Si la marque japonaise s’est lancée également dans les véhicules électriques à batterie, sa gamme actuelle reste largement orientée vers l’hybride en Europe de l’ouest. Sur d’autres marchés plus ouverts aux motorisations thermiques, l’offre de la firme en propulsions essence complète un succès commercial international. Un succès qui a porté Toyota au premier rang des constructeurs mondiaux en 2021, avec plus de 10 millions de véhicules vendus. La santé financière du groupe, ses capacités techniques et son expérience de l’électrification devraient lui permettre d’aborder le véhicule à batterie sereinement. En attendant l’avènement total de la voiture 100 % électrique, la marque japonaise capitalise sur les hésitations de nombreux clients entre plusieurs technologies. Ce succès de l’hybride est flagrant dans les pays d’Europe occidentale, avec un taux de 78 % des ventes globales. Cette large part se retrouve logiquement dans la production de l’usine française de Toyota.

Onnaing toujours plus hybride

La production du site d’Onnaing a connu des variations depuis 2005, notamment au gré des crises économiques. Cependant, la part des modèles équipés d’une motorisation hybride n’a cessé d’augmenter au cours de la dernière décennie. Selon les données fournies par Inovev, le taux de Yaris hybrides s’élevait à 15 % en 2012. En 2019, ce pourcentage atteignait 50 %, puis 63 % l’année suivante, 77 % en 2021 et 83 % sur le premier trimestre 2022. Une accélération flagrante, due à l’évolution du contexte global et à la pertinence de la dernière génération de Yaris hybride. Au total, la firme a ainsi dépassé le million d’unités produites sur place en motorisation hybride. L’objectif consiste à atteindre une production orientée à 100 % vers l’hybride pour les Yaris et Yaris Cross à partir de 2023. Une ambition qui pourrait se concrétiser, puisque la marque prévoit de passer à 85 % en milieu d’année, avant d’arriver à 90 % à l’automne et à 95 % en fin d’année.