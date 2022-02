Toyota ouvre les réservations en ligne du SUV bZ4X

Les réservations du premier modèle électrique de la nouvelle marque Toyota bZ (Beyond Zero) sont désormais ouvertes en ligne. Il sera commercialisé dans le réseau français en septembre 2022 à partir de 399 euros par mois.

Entièrement développé par Toyota, le SUV bZ4X est le premier modèle 100 % électrique à batterie (BEV) du constructeur à travers sa marque Beyond Zero (BZ). Il repose sur une plateforme inédite baptisée eTNGA (Toyota New Global Architecture) dont la caractéristique principale est d’intégrer la batterie dans le plancher.

Lors de la réservation en ligne, les clients ont le choix parmi trois finitions (Pure, Origin et Origin Exclusive) et deux transmissions (traction avant ou intégrale). Si la version traction avant du Toyota bZ4X est propulsée par un moteur électrique de 150kW d’une puissance de 204 chevaux, la version à transmission intégrale (moteur électrique disposé sur chaque essieu) développe une puissance maximale de 159,6 kW, soit 217,5 chevaux. De plus, avec sa capacité de 71,4 kWh, le modèle promet une autonomie électrique de 450 kilomètres qui peut varier en fonction du choix de la finition et de la transmission. Dans ses équipements de série, le SUV est équipé de jantes en alliage 18 pouces, d’une caméra de recul, de la climatisation automatique bizone, d’un écran couleur tactile 8 pouces multifonction et du système d’ouverture/fermeture et démarrage sans clé « Smart entry & Start ».

La réservation peut s’accompagner d’une offre en LLD allant de 399 euros par mois à 579 euros suivant les versions. Les 37 mensualités comprennent l’assistance, service connectés (dont carte de recharge) et l’entretien. D’après les informations de Toyota, 17 000 clients se seraient déjà déclarés intéressés par le modèle. Celui-ci sera commercialisé dans le réseau français à compter de septembre prochain.